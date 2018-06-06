〈北部〉苗縣首辦校園圍牆租廣告 家長批「用教育搶錢」

2018-06-06

3月起由建國國小試辦

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府首度試辦學校圍牆廣告租用，三月起由頭份市建國國小開放營利業者承租，包括附近私立學校、補教業、國防部等都在外牆懸掛廣告，但卻引發部分家長抨擊縣府「窮到用教育搶錢」，質疑校園商業化。苗縣府教育處回應，廣告收益皆全額回撥給校方使用，現還在試行階段，會廣納各方意見再評估是否續辦。

教育處：廣告收益充實教育設備

苗栗縣政府為開闢財源，二○一六年由苗縣府財政改善小組決議，研擬全縣國中、小學開放外牆供營利事業承租懸掛廣告布條，三月指定建國國小首度試辦，每平方公尺牆面月租五百元，每年可望帶來約廿萬元收益。教育處稱，廣告收益會先繳至縣府，隔年度再撥發給校方，供充實教育設備、資源。

家長：掛特定補教廣告 有背書之嫌

但有家長認為，校園環境不宜設置營利廣告，未來若全面實施，「恐讓學校成為商業行為的角逐地」，強調應恢復校園原本門面，或是留給學生作為彩繪、揮灑創意的空間。且有家長質疑，校園外牆懸掛特定補教業者廣告，有幫忙背書之嫌。

校方：全依規定 未圖利特定業者

校方表示，目前是依苗縣府教育處規定試行，並按 「苗栗縣建國國民小學校園外牆廣告租用及收費管理辦法」，刊登內容若違反政府法令、公共秩序或善良風俗等，以及有關選舉、政黨、宗教宣傳等皆不予以刊登。現和補教業者、私立學校、國軍募兵單位簽一年合約，皆依規定審核，並未圖利特定補教業者，且收益全數歸公庫，尚未獲得任何款項。

教育處：收集意見 下週討論可行性

苗縣府教育處長徐永鴻則強調，將校園外牆出租廣告是盼能增闢教育經費，考量建國國小附近車流量大、圍牆較高，因此選為試行學校。目前也會收集各方意見，將於下週的財改小組會議中提出，再決定是否繼續執行。