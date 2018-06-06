〈北部〉3年12億 桃園國中小教室全面裝冷氣

2018-06-06

每生每學期需繳5至7百元電費

〔記者陳昀／桃園報導〕繼北市府決定國中小全面裝設冷氣後，桃市長鄭文燦昨也宣布「三年十二億、班班有冷氣」，要在國中小普設每班二台冷氣。由於未來電費得採「使用者付費」，每名學生每學期要多繳五百至七百元，加上有些人想吹、有些人不吹，有校長私下表示，這些執行上的困難恐怕都會成為阻力，也擔心裝了後會形同虛設。

鄭文燦指出，把「國中小冷氣」列為國民教育基本設備，是正確的方向，他贊成台北市長柯文哲的提議，但各縣市財力不一，教育部應該統一規定、統籌財源，避免城鄉差距。

市府教育局統計，至四月底，全市國中小班級冷氣裝設率為十八．四六％，國中二二○三班中有九一三班裝冷氣，國小四九八九班，僅四一五班有冷氣，航空噪音防制區內的廿三校四六五班，在噪音防制經費補助下，均已裝設。

一併更新電路及西曬屋隔熱裝置

鄭文燦表示，市府規劃從明年起分三年編列十二億元預算，完成「班班有冷氣」，也會更新電源線路、裝設西曬教室隔熱設備，在整修老舊教室、興建新教室時，也將融入節能減碳設計；學校電費以「台電契約容量」計價，未來增加的電費需專案協商，避免學校或政府負擔。

市議員梁為超認為，學童在悶熱的教室上課會嚴重影響情緒，確實應比照台北市全面裝設；市議員王浩宇建議，市府可規劃中低收入戶免費，並每度電加收一元，做為冷氣汰換、修繕基金。

執行面有許多難題 有校長憂心

不過，有校長私下透露，如何整合全班的意見才是大難題，因為有家長認為不吹冷氣比較健康，也有人繳不起或不願支付冷氣電費，且全校若同時開冷氣，可能會跳電造成全校運作停擺，或電量超過契約容量而產生天價電費等，過去有議員或家長會想幫學校裝設冷氣，校方都因上述理由婉拒。

市議員蔡永芳認為，政府大力推動節能減碳，但尋覓替代能源還在瓶頸階段，若普設冷氣恐怕與政策牴觸，但社會福利政策本就是人人叫好，政府應該要先有想法，以免未來煞不住車。

蔡姓家長說，贊成普設冷氣，但應該規範室內溫度超標才能開啟，以免孩子養尊處優，整天關在教室吹冷氣。

教育局長高安邦表示，年底前會蒐集各校意見，上路前會擬定相關配套，如規劃弱勢補助方案，或到達一定溫度必須關機等措施。