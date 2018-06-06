〈中部〉大甲高中兩身障生超越自我 上國立大學

2018-06-06

〔記者張軒哲／台中報導〕身障生超越自我！大甲高中五日舉行畢業典禮，視障生林映豪與聽障生林育蒍，克服視力及聽力不便，參加身心障礙學生升學大專校院甄試，分別錄取國立台南大學、國立虎尾科大，兩人對於能錄取國立大學相當開心，盼朝台灣文學與文創手作領域發展。

視障生林映豪 將研究台灣文學

林映豪出身農村，因先天性青光眼，視神經持續退化，兩千多度的近視也影響生活與求學，但他乖巧懂事，會下田幫忙家中農事。他選讀大甲高中資訊學程，通過電腦軟體應用乙級與丙級技術士檢定，他貼視電腦螢幕用盡眼力，努力求學的經過，是一場自我超越的生命歷程的挑戰。林映豪說，對文學有興趣，錄取台南大學文化與自然資源學系，希望以後能研究台灣文學。

聽障生林育蒍 朝文創手作發展

聽障生林育蒍，國小一年級開始戴助聽器矯正聽力，學齡前就常將日曆紙用來摺飛機、小船或卡通人物，他以熱愛的電玩角色，摺出栩栩如生的紙人作品，沉浸在寂靜的紙海中；他的作品在學校藝廊展出，台中科大設計學院的教師參觀時，對他摺出的「呂布騎馬」嘖嘖稱奇，大讚具有天分，也讓他走出寂靜，增添自信。

林育蒍原只抱持能就近考上弘光科大就讀，但錄取虎尾科大休閒遊憩系，比預期更好，盼畢業後朝文創手作領域發展。

大甲高中校長蕭建華表示，教育的價值不是得英才而教之，而是如何讓學生因為教而成為英才，兩名學生努力克服劣勢，考取國立大學，值得肯定。