〈中部〉行銷太平荔枝 農會鼓勵認養農遊

2018-06-06

〔記者陳建志／太平報導〕連續兩年歉收的太平荔枝，今年出現盛產，近日進入荔枝採收期，太平區農會為了讓民眾品嘗新鮮的荔枝，結合太平頭汴坑休閒農業區、興隆社區，推出荔枝果樹認養、荔枝採果自由行和荔枝農遊巴士，民眾除了可現採、現吃新鮮的荔枝，品嘗美味蘆薈餐，還可暢遊太平的蝙蝠洞、老樟樹、古農莊文物館等景點。

荔枝農遊巴士啟動 4梯次

太平荔枝進入採收期，市府農業局輔導太平農會等單位，從六月中開始推出「荔枝農遊巴士」等行程，昨舉行啟動記者會，除太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽，包括太平區長陳小菲、立委何欣純、市議員張玉嬿及李麗華、市議員參選人蔡耀頡、黃文生等人與多位里長都出席。

太平區農會總幹事余文欽表示，荔枝今年收成較好，為了增加農民收益，除持續推動荔枝外銷，並推動荔枝採果、小旅行和荔枝巴士等配套活動，希望讓民眾吃到好吃的太平荔枝，也能欣賞太平的好山好水。

太平區農會表示，六月十六、十七、廿三、廿四日，將推出四梯次的「荔枝農遊巴士」，民眾除了可現採、現吃荔枝，每人還可採三斤荔枝帶走，並安排體驗頭巾藍染、窯烤麵包，走訪枇杷發源地磨仔墩故事島、蝙蝠洞、車籠埔靶場老樟樹、古農莊文物館等地方景點，每人特惠價九九○元。

另外，興隆社區發展協會推出「興隆社區荔枝小旅行」，六月十六、廿三日共安排四個梯次，帶著民眾採荔枝，並親手做「窯烤荔枝披薩」；此外，今年並開放卅棵荔枝果樹供大家認養，每棵認養金額四千元，每棵保證採收五十台斤以上，若未達五十台斤，將由園主補足給認養者。