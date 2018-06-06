〈中部〉荔枝次級品收購 市府允恢復每公斤9元

2018-06-06

農業局日前宣布 每公斤減為6元

〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕台中荔枝全市種植面積約兩千公頃，在連續兩年歉收後，今年因少雨盛產，預估全市產量可達一萬八千噸；不過，市府農業局日前宣布，今年只補助收購次級品五百噸，且每公斤補助從過去九元減少為六元、少了三元。立委何欣純及市議員李麗華、張玉嬿昨都替果農請命，要求提高收購量，並維持每公斤補助九元；農業局長王俊雄答應恢復補助九元，收購數量則視實際情況增加。

農民憂血本無歸 盼恢復過去水準

李麗華表示，太平區荔枝種植面積約六百公頃，是全市最大產區，因今年開花結果期少雨，荔枝盛產，預估光是太平產量就可達四千至五千噸，全市產量更達一萬八千噸。但農業局日前竟公布，今年全市只補助收購荔枝次級品五百噸，且每公斤減少三元、僅補助六元，消息一出，果農都欲哭無淚，擔心今年次級品多將血本無歸，因二○一四年曾補助一千兩百噸，要求市府至少恢復過去水準。

太平荔枝產銷班第六班班長陳仁桂表示，連續兩年因寒害和蟲害造成荔枝歉收，好不容易今年產量變多，雖目前市面上每台斤可達廿五至卅元，但因今年雨量少，預估中後期的荔枝顆粒較小，次級品數量將增加。往年次級品收購，由果汁公司出九元、市府補助九元，每公斤可達十八元，強調現在工資、農藥價格都漲，若市府補助再減少，果農真的是血本無歸。

何欣純、張玉嬿 昨天替果農請命

何欣純、張玉嬿和民進黨市議員提名人蔡耀頡接獲果農陳情，昨下午當面拜訪王俊雄，強調今年荔枝產量比去年多，又受氣候影響致次級品較多，因果農是經濟最弱勢的一群，不該再砍收購價，要求恢復每公斤補助九元。

收購數量 農業局將視情況再調整

王俊雄表示，今年第一階段先公告收購五百公噸，因今年荔枝盛產，預估次級品高達兩千兩百公噸，為了增加收購量，才決定降價三元因應，另特別補助每公斤十元包裝處理費加強外銷；為增加果農收益，已決定每公斤恢復補助九元，至於收購數量，將視實際情況再調整公告增加，以降低農民損失。