〈中部〉蟲害加乾旱 芬園黑葉荔枝減產縮水

2018-06-06

〔記者湯世名、劉濱銓／綜合報導〕雙重打擊！擁有三百公頃面積的彰化縣芬園鄉黑葉荔枝即將進入採收期，不料今年受荔枝椿象危害，產量下降不少，又因乾旱氣候導致水份供應不足，果實體積比以往小了許多，造成賣相不佳，果農憂心今夏荔枝價格恐將委靡不振，影響收入。

果粒比以往小了三分之一

自家種黑葉荔枝的芬園鄉代蘇文徹指出，今年黑葉荔枝在開花期時，遭遇荔枝椿象危害，花芽被啃食，產量普遍減少，他的荔枝園產量預估只有以往的六成。除此之外，今年初至今降雨量嚴重不足，乾旱問題造成荔枝所需的水份供應不足，養分無法補充之下，使得荔枝果粒體積普遍瘦小，據他觀察，荔枝果粒普遍比以往要小了三分之一，甚至一半。

他說，黑葉荔枝果粒外觀小，使賣相變差，預估今年產地價每台斤有十元就已經算不錯了，一旦每台斤降至不到十元，果農採收將不敷成本，很可能會出現棄收狀況，由於採收期還有約十天，後續還須觀察。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，該鄉黑葉荔枝面積約有三百公頃，是彰化縣最大宗產地，今年因荔枝椿象危害，使得荔枝產量預估僅有六成，但荔枝減產卻極可能無法反映在價格上，主因是乾旱，造成荔枝果粒體積變小，荔枝的籽「大核率」提高，果肉不夠飽滿，不僅影響品質，賣相也不佳。

黃翊愷說，現在荔枝剛開始採用，是否會跌價？可能言之過早，但農會也呼籲農民做好田間管理，若真的品質影響賣相，將輔導果農將荔枝加工製成荔枝乾，把損失減至最低。

少雨 信義春茶品質提升

另外，乾旱氣候卻讓南投茶葉品質提升，信義鄉春茶採收時沒有雨水稀釋，加上日光足夠，茶葉品質大好，惟少雨仍影響產量，量減二、三成，農會昨舉辦春茶評鑑，特等獎由黃名江拿下，隨後其特等茶葉也被搶訂一空，今年春茶品質之高，可見一斑。