〈中部〉墘溪沉砂池 淪為戲水烤肉區

2018-06-06

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮墘溪上游為重要農業灌溉及民生用水水源，最近高溫炎熱，假日吸引許多民眾前往沈砂池戲水烤肉，不僅安全堪虞，還製造大量垃圾，嚴重污染水源，公德心蕩然無存，公所清潔隊則表示，當地屬林務局管轄，已發文要求限期清理與善加管理。

近來久旱不雨，各地溪流水量銳減，農業灌溉用水已經拉警報，埔里鎮蜈蚣里眉溪支流墘溪上游幸運仍有水源挹注，勉強供應下游的農民灌溉，也有居民架設管線取水，希望撐過缺水期。

民眾不顧告示 留下大批垃圾

由於墘溪上游的水源先流進一個長約廿公尺、寬二公尺、深約一公尺的沉砂池，再流往灌溉水圳，南投農田水利會基於安全考量，已在沉砂池旁設立警告牌，禁止民眾游泳、戲水，但有民眾視若無睹，將水利設施當成迷你游泳池，假日前來戲水消暑，並在旁邊生火烤肉，卻未將垃圾帶走，甚至有人放火滅證，塑膠垃圾遇火產生濃煙，也可能污染水質，讓前來巡檢水源的農民傻眼，直斥這些人的公德心蕩然無存。

保護灌溉水源 林管處將追查開罰

農民表示，這些水是下游農田的命脈，灌溉用水已嚴重不足，還有人來破壞，雖然這座沉砂池不深，但對身高不高的孩童仍有危險性，水利會已設公告禁止游泳戲水，但民眾完全當耳邊風。

埔里公所清潔隊指出，本月一日接獲民眾陳情前往勘查，當地經衛星定位屬於林務局南投林管處管轄，已依廢棄物清理法發文要求限期清理，未來並善盡管理責任，否則可能挨罰。

南投林管處表示，該區域鄰近埔里事業區第九十九和一○○林班，今天將派員前往清除，並就廢棄物內的資料進行初步蒐證，查看有無帳單、收據等個人資料物品，或透過蒐證確認傾倒、堆積廢棄物的行為人，若查明屬實，依森林法開罰，可處六萬至卅萬元罰鍰。