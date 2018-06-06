〈中部〉斗六派出所改建3度流標 減項發包

2018-06-06

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六派出所因建築老舊，去年底推動原地改建，原希望一半年後可搬入新家，沒想到一波三折，遷出已八個月，工程卻三度流標，連舊辦公室也還沒拆；斗六警分局表示，為提升包商承包意願，已將工程「減項」，剔除廚房、浴室等，希望能順利發包。

營建成本增 遷出8月無進展

舊斗六派出所屋齡近六十年，老舊、辦公空間不足，無法容納因人口成長、都市規模擴充後增加的警力，縣府決斥資四千五百萬元原地重建，新辦公室為地上一層、地上三層建築，完工後樓地板面積可達四百九十八坪，工期約一年半。

波折多 用地解決招標又不順

斗六派出所編制卅一人，是雲林縣規模數一數二的派出所，去年十月搬進「忠孝里集會所」辦公，空間比舊派出所狹窄，員警「擠」得很辛苦，期待新辦公室快建好，不料一波三折，起初因派出所土地為斗六市公所所有，斗六市代表會認為拆了舊屋就應還地，經分局與代表會及公所溝通，且原機關就地重建符合規定，才解決用地問題。

豈料，工程卻標不出去，因預算通過期間物價大幅上揚，不論水泥、鋼筋甚至人力都變貴，包商無利可圖，導致工程三度流標。

斗六警分局副局長李仁表示，工程費不足，無法吸引包商投標，但因預算無法增加，只能採工程「減項」，如果能順利標出，會在施工期間爭取經費，購買內部設施及辦公用具時納入剔除的廚房與浴室項目，讓新辦公室功能完備。