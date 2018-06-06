〈中部〉動保協會擬建教育園區 頂埔村民怒吼

2018-06-06

〔記者曾迺強／中埔報導〕中華民國保護動物協會上月在嘉義縣中埔鄉頂埔村動工興建志工訓練中心，預計收養十隻流浪犬做為動物教育之用，鄉親得知激起反彈聲浪，質疑協會可能從事大批流浪犬收容安置，昨天逾百名村民前往抗議，訴求拒與流浪犬為鄰，要求停工及協會撤離，協會秘書長黃慶榮見鄉親群情激憤，允諾即日起停工，待與村民協調後再談復工。

協會允停工 先與村民協調

中埔鄉長李碧菁與抗議村民原定在頂埔村活動中心與協會協調，但黃慶榮擔心鄉親有不理性舉動，堅持協調會在預定地旁進行。村民在預定地旁懸掛「欺騙頂埔人」等抗議布條，怒喊「我不要流浪犬住在我家旁！」嘉縣議員陳柏麟、羅士洋到場聲援，警方到場維持秩序。

原要做收容所 村民抗議作罷

頂埔村長羅偉銘說，協會於二年前在頂埔村購買一．八公頃土地，包括閒置房舍、苦茶樹、檳榔園等，擬興建「動物桃花源」動物收容所，預計收容五百隻流浪犬，當時經村民抗議，協會才作罷；不料，上月中旬，陸續有工人在該處整地蓋鐵皮屋，質疑「動物桃花源」將死灰復燃。

協會︰配合動物教育 養10隻流浪犬

黃慶榮說，現地規劃做生態教育與志工培訓兼具的園區，將搭設二間教室可供六人住宿的貨櫃屋，並搭配池塘景觀新設涼亭，種植桂花、含笑花等植栽，讓三十名員工假日可到此休閒種菜；另配合動物教育，飼養十隻結紮過的流浪犬，營運後可提供當地十個就業機會，加強中埔鄉犬貓絕育工作，創造多贏局面。

李碧菁表示，鄉親並非反對設立志工訓練中心，協會事前沒開說明會就要大興土木，且預定地距離當地社區僅三百公尺，社區老年人口多，流浪犬一有風吹草動可能群起吠叫，影響安寧，要求協會提興建計畫至公所，再邀請居民召開說明會，獲得共識後才能復工。