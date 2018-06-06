〈中部〉國中小裝冷氣 彰化明年起逐年編預算

2018-06-06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國中小有冷氣可吹嗎？縣長魏明谷昨天表示，縣府將從二○一九年起逐年編列預算，期許未來學校能全面裝置空調冷氣，以提高學習品質；但環保人士卻有不同意見，他們希望縣府應加強興建「綠建築」並大量種樹，才能達到降溫並節省能源。

設備加電線改善需十億元

魏明谷指出，全縣國中小共有二一五所，有裝設冷氣需求的有四三一二班，以每間教室裝設兩台冷氣來計算，約需九萬元，總費用為三．八八億元，而電力、電線改善費用為約為六．八九億元，總計約為十．七七億元，預計從今年底開始核算相關經費，明年開始逐步編列預算，從校園種電合作程度來排列優先順序。

校園全面推廣種電增加收入

魏明谷表示，縣府推行校園太陽能板種電，第一期在二○一五年推出，共有一八七所學校在屋頂設立太陽能板，由安集科技得標，每年收入為六四○○萬元；今年推出第二期，共有五十八所學校參加，由厚聚能源得標，預計每年可收入三六○○萬元。

魏明谷強調，電費支出才是重點，財政比較好的校園，傾向使用者付費，而無法支應的校園，則全額編列預算補助；今年為照顧特教班，全縣五十五個國中小的特教班級，都有編列經費設置冷氣。

彰化縣國中小校舍目前有裝設冷氣，以圖書館、電腦教室與活動中心為主，縣立高中的高中部方面，因教育部補助，已有裝設冷氣；在國中部分，陽明國中、大同國中、員林國中、田中高中的國中部等四校的國三教室，由家長會出資安裝冷氣。

環團反對︰應多植樹、建綠建築

針對縣府之作法，彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，應在校園多種樹木，校舍建築也應以「綠建築」為主，達到降溫通風的效果，不是全然依賴冷氣空調來降溫。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，冷氣就是把熱空氣送到戶外，讓戶外天氣變得更熱，何況每年扣掉暑假，教室只開幾個月就裝冷氣，實在不用花這些錢，比起裝冷氣，教室更需要裝的應該是空氣清淨機才對。