〈南部〉北門井仔腳 瓦盤鹽田開鹽花

2018-06-05

花非花 是日曬頂級細鹽

〔記者楊金城／北門報導〕「鹽花」不是花，是日曬海鹽的頂級細鹽，在鹽田結晶池浮在鹽鹵水上的細小鹽花，產量最少，品質也最好。北門井仔腳瓦盤鹽田的鹽業文化和產鹽知識讓遊客大開眼界。

因久旱少雨，日照強，海水蒸發大，井仔腳瓦盤鹽田生產海鹽上月以來大豐收，五月就生產超過八十公噸的海鹽。

全台僅存 生產日曬海鹽的鹽田

北門井仔腳瓦盤鹽田是現存台灣最早的鹽田，鹽田設立至今年剛好滿二百週年，昔日北門鹽場的第一處鹽田，現今是台南市歷史建築和熱門的觀光景點，也是全台唯一剩下生產日曬天然海鹽的鹽田。

井仔腳鹽田現由雲嘉南濱海國家風景區管理處委託皇尚文創經營，僱用五名鹽工生產管理鹽田；八十四歲的台鹽退休員工凃丁信擔任井仔腳曬鹽技術顧問，就是一部曬鹽的活字典。

凃丁信說，鹽田底下舖滿瓦片，是為將結晶鹽和沙土分隔，以生產乾淨海鹽，才稱瓦盤鹽田，鹽田引進北門潟湖的海水，經過大蒸發池、小蒸發池曝曬形成高濃度的鹽鹵水，再將鹽鹵水引到瓦盤結晶池曬鹽，整個產鹽過程需要三週。凃丁信說，不下雨，日照強，結晶池生產的一層鹽、二層鹽和鹽花速度快，最底層貼著瓦盤池底的稱為一層鹽，再上一層是二層鹽，浮在鹽鹵水上的細小結晶鹽稱為「鹽花」，質地細緻，也不死鹹，是最好的日曬海鹽。