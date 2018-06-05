〈南部〉列亞、奧運賽事 科大、商工電競班詢問度增

2018-06-05

〔記者劉婉君／台南報導〕立法院去年底三讀通過將電競納入運動產業，電競也將列入亞運及奧運的正式項目，遠東科大兩年前率先成立全國第一個以電競為主軸的多媒體與遊戲管理系，並協助南英商工及新榮中學去年增設電競班，今年再加入陽明工商，各校均表示，學生及家長詢問度明顯成長，遠東科大的詢問電話更增加七、八成，系主任謝哲人認為，電競將是台灣在亞運及奧運具有奪金希望的項目。

多媒體、遊戲設計人才搶手

許多家長聽到電競班，第一個疑問是「每天都在玩遊戲？」不過，電競確定納入亞運正式比賽項目後，南英商工多媒體動畫科主任查廷樺及遠東科大支援的電競教練李柔銨說，家長對電競遊戲設計班的接受度比以前好，其實電競產業範圍相當廣，不僅有選手，還有戰隊管理、主播、攝影、直播、轉播、影片後製、遊戲設計、動畫、美術、行銷、周邊商品製作與銷售等，未來升學與就業選擇相當多，而老師也會隨時關心學生的課業。

謝哲人表示，電競產業還是相當新的產業，也是一個很大的產業鏈，台灣電競目前在全球排名第二，僅次於南韓，除了選手之外，教練及周邊產業也很缺人才，還有中國一直來挖角搶人，選手、教練的月薪都三萬元起跳，視每個人的實力，六、七萬元或是百萬年薪都有可能。而其他工作的薪資也都有三萬元以上。

謝哲人建議，政府應加速培育人才，並建立教練認證制度，讓台灣的電競產業發展得更有競爭力。

南英商工電競班一年級學生王麒緯說，自己原本就喜歡玩遊戲，看到電競選手很厲害，很希望可以把興趣當工作，媽媽原本擔心他未來找不到工作，他承諾如果在當兵之前無法有好成績的話，就會投入職業軍人，媽媽也就不再反對，而未來若不當選手，希望朝繪畫或電腦方面發展。學生薛家緯除了希望成為職業選手外，也計畫加強動畫等幕後技能。

南英商工表示，電競遊戲設計班一年級雖然以共同科目為主，每週有選手的訓練課程，二年級開始會陸續加入遊戲人物、場景設計、賽事企畫等課程，「並非如外界以為只有打電動。」