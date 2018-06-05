〈南部〉慶富少東棄保 檢方︰可能坐桶仔偷渡美國

2018-06-05

〔記者黃良傑／高雄報導〕棄保潛逃的慶富少東陳偉志擁有美國護照，又持有獵雷艦儎台的義大利ＩＭ廠輸出許可，因陳偉志被限制出境，移民署和海關都掌握陳美國護照證號，檢警研判搭機離境可能性低，加上陳家以漁業、造船起家，加上手上還有籌碼輸出許可，研判「坐桶仔」（偷渡）到美國的機會高。

據了解，慶富接手承造獵雷艦案，副董少東陳偉志曾找德國設計及輸出許可，卻受中國出手阻撓，不讓德國同意輸出許可，他再轉向與中國較少往來的義大利，取得獵雷艦儎台的義大利ＩＭ廠輸出許可，最終使用者（End User）是慶富公司，而非中華民國政府，造船界認為這會是陳偉志出境「生存」或「翻轉」的籌碼。

但檢方認為獵雷艦案已解約，國防部未損失一毛錢，不需這艘獵雷艦，對台灣當局已形同廢紙，況且義大利ＩＭ廠輸出許可屬指定用途，規範嚴格，不可能由其他國家花錢接手，中國方面主要破壞台灣取得輸出許可，對這艘獵雷艦並無需求。

陳偉志棄保潛逃會不會還在台灣，雄檢表示，陳遭檢方求刑廿五年，想在台灣逃亡這麼久，除非躲在山區不見天日，早晚落網到案。據悉，陳偷渡可能性升高，陳家除了慶富造船廠，還有豐豪漁業公司，旗下有三艘「權宜船」掛萬那杜、吐瓦魯籍大型圍網船，雖因入漁糾紛停靠馬紹爾漁港，三艘漁船動態警方都要查，此外，各港警總隊、海巡署也加強查緝，防範陳偉志偷渡出港。