〈南部〉前鎮小港33公里電纜未下地 台電允配合

2018-06-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前鎮、小港區目前共有三十三公里道路的電纜仍未地下化，經立委賴瑞隆爭取，台電承諾與市府、里長合作，只要協調出配電設備用地，將展開下地工程。

應優先降低停電斷電風險

前鎮、小港居民表示，二○一六年梅姬、莫蘭蒂颱風重創南台灣，供電設備損壞，造成高雄三十八萬戶停電，小港區更停電超過七十二小時，尤其小港與前鎮區有臨海工業區、加工出口區、台電大林發電廠及南部火力發電廠，更應優先降低停電斷電風險。

賴瑞隆積極推動前鎮、小港區電纜地下化，要求台電針對負載集中、搶修困難區域，逐年提高地下化比例，並爭取前鎮、小港區納入「二○一七至二○一九年強化配電線路防災韌性」計畫。

兩年來，前鎮區完成瑞政街、鎮中街、鎮東街、鎮東一街的電纜地下化工程，小港區完成復華路、松華路、水秀路、鳳陽路、立群路等路段電線地下化工程。

協調出配電設備用地 就可完成

據統計，目前前鎮區仍有八．二五公里、小港區有二十五．二六公里道路的電纜仍未地下化，主因多為公共設施空間不足，導致配電設備無適當地點可設置，經賴瑞隆爭取，台電承諾與市府、里長合作，只要協調出配電設備用地，將全力支持小港、前鎮電纜地下化工程。

台電表示，二○一六年起，針對高雄市配電線路及電纜地下化，共投入六．九二億元，預計分三年完成三十九．七六公里的電纜地下化，目前已完成十八．○六公里，將加快腳步。