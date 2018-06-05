〈南部〉17天3火警 台東建農掩埋場激怒鄰居

2018-06-05

市公所、環局開協調會

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市建農掩埋場十七天內三度火警，引發建農里民怒火，台東市公所及台東縣環保局昨天下午緊急召開協調會，環保局長謝清泉承諾，加裝監視器，二十四小時監控，亦會每天派水車灑水降溫，將可能的人為因素降到最低，並要求承包廠商向里民說明後續處理。

上個月十八日下午，建農掩埋場中尼伯特風災清出的黑網、塑膠管等廢棄物堆置區，疑因沼氣引發大火，燒了兩天才撲滅，二十八日再度冒出白煙，所幸面積不大，消防人員迅速撲滅，三日晚間九時緊鄰農業廢棄物堆置區，掩埋場活化工程廢塑料暫存區再度傳出火警。

建農里民見狀立即拍下影片PO網，引發民眾關注，市長張國洲及環保局長謝清泉隨即趕往現場，仍擋不住里民的怒火，直言火警造成建農里周邊空氣差，惡氣沖天，即使門窗緊閉，仍能聞到臭味，甚至附近居民生命及財產受威脅。

加裝監視器、派水車灑水

昨天下午緊急召開的協調會上，建農里民難掩氣憤情緒，怒指活化掩埋場的廠商發生火警時皆無人到場，挖出的大批廢塑料堆置掩埋場外，應該負起火警最大責任，並要求環保局監督廠商如期完成活化作業。

謝清泉表示，活化掩埋場廠商因打包廢塑料機械故障，而暫停相關作業，新機械已在昨天運抵台灣，近日即可恢復打包作業，預計九月底會打包完成，由於火警原因仍待消防人員進一步鑑定確認，為將人為因素降到最低，環保局會盡速在掩埋場周邊加裝監視器，以利二十四小時監控，此外，每天都會派出水車灑水降溫，將復燃的機率降到最低。

議會成立專案小組監督

台東縣議長饒慶鈴、議員陳志峰等人亦到場了解狀況，並表示將在今天議會成立專案小組，確實監督調查此案狀況，釐清火警的責任歸屬。

台東縣消防局表示，五月十八日建農掩埋場火警原因仍在調查中，至於三日晚間火警，火調科人員昨天至現場拍照蒐證，需進一步調查釐清。