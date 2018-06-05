〈南部〉3千人送王 西港香燒王船圓醮

2018-06-05

千人拖拉王船 陸上行舟一公里

〔記者楊金城／西港報導〕三年一科，有「台灣第一香」稱譽的西港刈香，壓軸的「送王」燒王船昨天登場，上千人拖拉二公噸重的「慶安六十六號」王船從慶安宮起駕，「陸上行舟」花了五十分鐘前往一公里外的王船地，上午十點十七分王船冒出火煙，熊熊大火隨後吞沒王船，帶著信眾的祈福，千歲爺搭乘王船返回天庭繳旨，下午香科五角頭普度大拜拜，圓滿完成第七十九科王醮。

國定民俗的「西港刈香」至今已有二百三十多年歷史，今年戊戌香科醮典在六月一日到六月三日進行三天遶境後，壓軸的燒王船在昨天上午八點由三千人送王，現場擠得水洩不通，十分熱鬧。

送王儀式先由香科會長黃勝家、執行長方一峰、主會首施俊欽、旗牌官楊繼生、王船船長呂昇曉等人向王府參拜，恭請王爺、媽祖登船後，香科的五主會會首手提茶壺在王船前沿路灑水，象徵為王船開水道。

隨後王船起駕，在上千信眾以兩條大繩索合力拖拉下，緩緩駛出慶安宮王船廠，以「陸上行舟」方式拉至約一公里外的王船地。民進黨市長參選人黃偉哲、前勞動部次長郭國文、無黨籍市長參選人陳子敬也來拉王船，信眾中有很多長輩參與，有位阿嬤拉船時不慎跌倒，險些被踩踏，黃偉哲和旁人趕緊將人拉起。

王船船長、大副等執事人員沿途丟撒紅包、糖果，信眾爭相撿取保平安。五十分鐘後，王船在王船地就定位，由吊車將王船置放在金紙的小山丘上，裝上船桅、風帆，並將紙糊天兵神將、信眾的添載包等搬上王船周圍後進行祭拜儀式，感謝千歲爺帶來福運並把地方與信眾的災厄帶走後，等待千歲爺選擇吉時啟航。

上午十點十七分，王船船艙自燃冒出濃煙，護持的神轎、宋江陣鑼鼓喧天繞行王船四周，在信眾恭送千歲爺回天庭下，王船很快被熊熊大火吞沒，中午十二點十二分，中桅倒向東北方的西港市區，象徵興旺的方向，信眾響起掌聲，完成送王，相約三年後，西港香再會。