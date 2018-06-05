〈南部〉鐵路地下化通車延期 多項工程恐塞車

2018-06-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區鐵路地下化原定八月底通車，因故至少需延到九月底！高雄市多項重大工程恐塞車，包括高雄輕軌第二階段、高雄捷運高雄車站永久站、多座陸橋拆除等，官員透露延一個月還好，再久就麻煩了。

高雄鐵路地下化總經費九九八．七億元，全長十五．三七公里，除左營、高雄、鳳山三站地下化，並增加內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等七座地下通車站，完工後能消除沿線共七處平交道、十六處公路立體交叉（陸橋與地下道）。

5站消防檢查未通過 9月底才通車

鐵路地下化原定今年八月底通車，交通部鐵路改建工程局上週向交通部報告，目前還有五個車站未通過消防檢查、兩站台電尚未送電、八站無障礙設施需加強。

原預期五月底能完工事項，評估七月底才能做完，完工後還需自行檢查、與台鐵聯合檢查、報交通部履勘等，加上改善所需時間，最快可能要到九月底，才有機會能夠通車。

鐵路地下化延期，連帶影響多項高市重大建設，包括輕軌二階、高捷高雄車站永久站、多座陸橋拆除與貫穿鐵路的交通網、園道綠美化等。

輕軌二階 必要時會調整工序

高市捷運局指出，輕軌二階由哈瑪星Ｃ十四站往北推進，目前已接近馬卡道旁鐵道區，須等鐵路地下化後，輕軌才能繼續施工，必要時會調整工序，先進行其他路段，但整體進度多少會被影響。

永久站工程若延期 動線須重規劃

高雄捷運公司表示，永久站工程進度順利，無論鐵路地下化八月底或九月底通車，永久站都可跟上，但若延期，乘客進出動線須重新規劃以確保安全，因此可能增加人力成本。

整體陸橋拆除期程 影響最大

高市工務局說明，地下化通車延期，影響最大的是整體陸橋拆除期程，原本規劃年底完成的園道示範段也會被波及，如果到九月底，相關工程還有機會趕工，但若拖過九月，陸橋拆除需再往後延，園道示範段年底也很難亮相。

官員認為一切須以安全、品質為先，期待鐵改局克服困難、如期通車。