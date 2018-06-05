〈南部〉鹿野鳳梨滯銷 飯店業購千斤入菜

2018-06-05

〔記者王秀亭／台東報導〕鹿野鄉是台東縣主要鳳梨產地，卻因同期的玉荷包、西瓜等水果皆盛產，鹿野鳳梨果農近日為銷售所苦，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭號召縣內飯店業者採購入菜，也在自家飯店直播代銷，不到一天已累積三百箱訂單，農民昨忙著在田裡採收，不必為賣不出去而煩惱。

鹿鳴溫泉酒店直播代銷

潘貴蘭表示，天氣熱，讓玉荷包、芒果、鳳梨等水果產季集中，導致鳳梨價格偏低，開始進入產季的鹿野鳳梨因而受到影響，縣內觀光業者應為助農民一臂之力，包括知本老爺酒店等飯店業已向在地鳳梨農友訂購一千斤鳳梨，各飯店廚師已準備好將當季水果入菜。

潘貴蘭說，與鹿野地區農會總幹事陳正笙聯繫後得知，有農友兩年前種下一批準備外銷中國的鳳梨，訂單在今年五月遭取消，農民看著十多公頃即將成熟鳳梨園，為賣不出去而心慌，決用直播幫農民行銷。

訂單累積300箱 員工協助採收

鹿鳴溫泉酒店三日晚間八時開啟直播後，訂單就「停不下來」，潘貴蘭說，想不到民眾反應超熱烈，員工整理訂單到凌晨二時，截至昨天累積三百箱，訂單還陸續湧進。鹿鳴企劃部員工昨下午到田裡協助採收，一天也只能寄出五十箱。

潘貴蘭說，可到鹿鳴官方Line下單，ID：Im550888，十二顆鹿野金鑽鳳梨為一箱，屬中小果粒，含宅配到府運費一箱三百八十元。