〈南部〉大鵬灣水母遽增 有毒勿觸碰

2018-06-05

鵬管處研判連續高溫所致

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東東港大鵬灣近日出現大量的端鞭水母，集中在大鵬灣休閒特區的遊艇碼頭海域，海面上密密麻麻的水母，遊客嘖嘖稱奇，成了另類的觀光景點，大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，大鵬灣是單一潮口，水質循環力量不強，底泥有機質多，研判是因為連續高溫所致。

抓上岸放水桶中 容易死亡

許主龍表示，大鵬灣較常見的水母有端鞭水母和海月水母，具有微毒性，建議不要觸碰避免受傷，大鵬灣水母增生季節多在五月天氣變熱的時候，十幾年前大鵬灣蚵架尚未拆除時，因為水中養分豐富，每年都會出現大量水母，近年來數量已經少了很多。

大鵬灣帆船基地教練楊居斌表示，今年五月下旬大鵬灣就開始出現水母，以端鞭水母最多，五年前也曾出現水母大量現身，多數集中在帆船基地海域，但今年因為風向及大鵬灣休閒特區的遊艇碼頭新建完成，使得水母集中在遊艇碼頭海域，這些水母只要被抓上岸，放在水桶中很容易就死亡。

具微毒性 尚未傳出被螫傷意外

曾在大鵬灣研究水母的中山大學教授羅文增曾經表示，水母大量增生可能與氣候、食物、水域有關係，端鞭水母屬於亞熱帶水母，為根口水母目、端棍水母科，台灣經常發現，因為曾大量在台南四草生態公園生長，又被稱為「四草水母」，觸手部分有刺絲胞具微毒性，民眾最好不要捕捉及用手接觸。。

有些前往大鵬灣遊玩的民眾發現水母覺得很好奇，不但拍照、打卡留念，還有人還拿起網子或戴上手套撈捕，雖然沒有傳出被螫傷的意外，但民眾最好不要去觸碰，以免受傷。