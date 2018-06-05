〈台北都會〉防治自殺 基層醫師當守門人

2018-06-05

自殺前多曾因頭痛、失眠求診

〔記者沈佩瑤／台北報導〕打造自殺防治第一道防線，北市府與中華民國基層醫療協會合作，由兩千多名基層醫師擔任守門人。台北市長柯文哲昨在授證儀式上致詞時指出，北市一年自殺死亡人數約三百人，其中五十％在前一個月有看過醫生，因此和身處第一線的基層醫師合作，化被動為主動，盼能讓自殺防治網更有效率。

北市衛生局資料顯示，北市自殺人數在二○一四年為三一一人、二○一五年三一八人、二○一六年三○八人。衛生局心理衛生科長曾光佩解釋，自殺原因涉及家庭、人際關係、經濟困境、憂鬱情緒等，但會到診所看診的病患，多數是生理不舒服，所以和全北市一千六百多家診所合作，盼藉此管道接觸有自殺傾向的民眾，提供個別化協助。

柯文哲昨出席「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮，致詞時表示，台北市二○一六年自殺率，每十萬人中有十一．四人自殺死亡、全台灣是每十萬人中有十六人，以人口比例計算，台北市的自殺率較低；但近年來，台北市每年仍有三百人自殺死亡。

他指出，經追查發現，其中五十％在自殺前一個月曾因頭痛、睡不著、憂鬱症等症狀尋求醫師協助，透過與醫師合作，讓被動等待轉為主動偵察，有效轉介，讓自殺防治網更有效。

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