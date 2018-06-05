〈台北都會〉特教律動課 輪椅生「看」著上課

2018-06-05

〔記者郭安家／台北報導〕新黨市議員潘懷宗昨指，由台北市教育局主辦，市立啟智學校承辦的二○一七年成人春季特教班課程，其中一門「音樂律動」課程被民眾投訴，根據錄影畫面，一班十人的律動課程竟高達七人是坐輪椅上，用「看」的上課。教育局回應，由於今年輪椅生多，將輪椅生與非輪椅生分組上課，但輪椅生上肢仍可律動。

該課程報名資格為「年滿十八歲以上之智能障礙者」，主打用音樂結合體能活動，學習平衡動作，讓左右腦齊進發展，並在活潑情境中展現肢體熱情。

潘懷宗指出，「北市教育局推動身心障礙者成人教育實施要點」規定，應兼顧身心障礙成人學習特性，彈性安排課程，使教學活潑生動；質疑教育局對於成人特殊教育的重視，到底有無合乎「特殊教育法」宗旨，使身心障礙學生接受適性之教育機會。

議員質疑內容缺乏互動

潘懷宗表示，這類課程，如有一半學生是坐輪椅腦麻等重度失能者，就應要分類教，律動課程重點在於動，或要求照護移工帶著學生動，學校不能只是拿了預算，花人民的納稅錢，讓他們只是來了坐在輪椅上看，結果是移工跳得很開心。且該律動課還有一名學生因同學間「缺乏互動」，上兩次就不來了，特教學校如何擴增身障成人教育？

教局︰上肢仍可律動

對此，教育局特殊教育科回應，開課班別多元，如油畫彩繪、點心烘焙、音樂律動等，都由學生自己報名，以學生意願為主；不管是否坐輪椅，音樂律動課都會有一至三位輪椅生參加，學生上肢仍可律動。由於今年輪椅生多，開課時有跟家長解釋，輪椅生與非輪椅生分組上課。