〈台北都會〉市長夫人擬告媒體 議員︰侵犯新聞自由

2018-06-05

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪因不滿三立政論節目日前指柯有兩千多萬不明財產，昨正式向三立電視、節目主持人陳斐娟及來賓律師曾勁元發出律師函，要求三立七日內在指定媒體的頭版刊登半版道歉啟事，且三立須捐出兩百萬、陳、曾各捐一百五十萬元給陳佩琪指定的慈善團體，否則將採取法律行動。台北市議員阮昭雄認為，面對外界檢視，陳有多次機會公開說明，但始終緘默，祭出此舉擺明是恫嚇媒體，侵犯新聞自由，大開民主倒車。市議員王鴻薇更指出，若柯決定以「司法戰」作為年底選舉策略，此事恐怕只是開端，也不會是最後一起。

媒體多次詢問 市長夫人不說明

律師曾勁元五月四日先向監察院檢舉柯文哲財產不明暴增，疑有申報不實情事；當日柯受訪說，錢由太太管，有信心沒問題。五月七日市長夫人陳佩琪出席活動快閃，記者來不及詢問此事，會後致電陳，陳透過公關回應，「不對此表示任何意見」。廿五日曾勁元上三立政論節目再指柯選後財產無故增加；廿七日陳於三立新聞臉書留言及柯臉書專頁留言，除了簡要澄清外，也痛批三立任由來賓信口開河，稱若得不到電視台回應，將會上法院提告。廿九日陳上午出席活動，眾多媒體再度詢問財產問題，陳面帶微笑仍不予回應；下午柯在議會備詢，談到究竟陳是否提告，則稱「還沒討論完」。

議員批不解釋卻喊告 殺雞儆猴

市議員阮昭雄昨對此表示，市長的財產來源本就是可受公評之事，陳身為市長夫人，在曾勁元到監察院檢舉後，有非常多的機會面對公眾公開說明，但柯夫人不選擇公開說明，卻以提告的方式恫嚇媒體，藉此殺雞儆猴，戕害新聞自由，大開民主倒車，是最壞示範。

市議員許淑華也說，陳是市長太太，面對外界檢視，處事應有一定高度；若認為媒體不實渲染，可找機會對外說清楚，提出相關資料佐證，媒體近來也常盼市長夫人能對外說明，但陳卻選擇沉默。倘若真是蒙冤，相信說明後，媒體也會還其清白，實在不太需要提告，有浪費社會資源之虞；何況要求主持人、來賓連帶要捐錢，恐怕是欺人太甚。

議員梁文傑說，他支持陳提告，柯的政治獻金屢遭外界質疑，交由司法介入，或許可讓事情趨向明朗。至於連主持人、律師也一併喊告，梁認為這是一種製造壓力的策略。

市議員王鴻薇表示，陳若認為站得住腳，當然可提告，但事實上通常真相都是在選舉後才會出爐，目前大張旗鼓要求相關人履行指定要求，若無果將提告的舉動，還是虛張聲勢居多；王也說，若柯決定以「司法戰」作為年底選舉策略，此事恐怕只是開端，也不會是最後一起。

三立反擊議題涉及公益可受公評

對此，三立電視台昨日發出聲明指出，曾勁元律師就其向監察院告發柯文哲市長疑財產申報不實進行探討，該議題涉及公益可受公評。且曾律師早已於五月四日即向監察院告發柯市長財產疑申報不實，並多次在媒體公開評論，柯市長方面就該事件遲未作具體回應，並強調自五月二十七日市長夫人陳佩琪透過臉書，首次回應外界疑慮，三立新聞及「54新觀點」節目均已報導，對可受公評之議題，力求資訊的平衡呈現，絕不預設立場、妄加論斷，並提供各方論述與澄清空間。