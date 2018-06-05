〈台北都會〉教局將砸16億 2年後打造智慧教室

2018-06-05

中央前瞻計畫編列12億元給市府

〔記者周彥妤／台北報導〕為革新現有教學型態，台北市教育局將砸約十六億元，替北市國中小及高中職共二三六校、八千多個教室，打造「智慧學習」環境。二○二○年，所有教室除了內部網速提升十倍外，也將建置「教學廣播設備」及「資訊整合控制器」，老師一來可用藍芽麥克風，在教室穿梭自如，二來可「一鍵開啟」教室所有設備，無須一台台開啟。此外，有十五％定位為「智慧創新應用」教室，除設有投影機、布幕、電子白板及大尺寸觸控液晶螢幕，再搭有VR或AR（虛擬／擴增實境）一台，其中每個學生也都有一台平板電腦。

網速提升10倍 建置廣播設備

教育局主任秘書陳素慧表示，北市教育局針對中央前瞻計畫中數位建設計畫項目，提出北市校園前瞻計畫，已向中央爭取到三年（二○一八年至二○二○年）十二億元的經費，此外也將自掏腰包約四億元，共計十六億元，盼讓北市的智慧教育更上一層樓。

陳素慧說，北市國小、國中及高中職（一至十二年級）共有二三六校，約八千多個教室，二○二○年除了內部網路速度都會從1G大幅提升至10G，每個教室也會建置「教學廣播設備」及「資訊整合控制器」，前者讓老師不再受限傳統麥克風的線路，直接配戴藍芽麥克風，方便在教室穿梭，後者則讓老師「一鍵開啟」投影機、電腦、大螢幕及電子白板等設備，除了利於操作外，該設備搜集的數據，會記錄使用頻率，也方便公部門後台維護管理，成為決議是否汰舊換新的重要憑據。

搭配AR或VR 學生人手一台平板

此外，教室也會再按教學層次區分，五十％定位為「輔助教學」，配有投影機及布幕；卅五％定位為「互動教學」，除了投影機及布幕，另配有電子白板、大尺寸觸控液晶螢幕；十五％定位為「智慧創新應用」，除配有前述設備外，再搭配AR或VR一台，每個學生也都有一台平板電腦。

陳素慧說，基於每個老師「資訊知能」程度不同，不會要求皆善於使用資訊科技，也會評估教學方式，例如側重討論，使用科技設備相對較低，就無迫切更換需求；也會按科目不同評估需求。