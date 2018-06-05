〈台北都會〉評估校園裝冷氣 朱立倫：使用者付費

2018-06-05

城鄉差距 有些學校不需要

〔記者何玉華／新北報導〕對於台北市的國中小將冷氣列為基本設備，新北市議員李坤城昨天在市政總質詢中，詢問市長朱立倫的態度；朱立倫表示，新北市幅員廣大、城鄉差距也大，有些學校有裝冷氣的需求，但有些學校不需要，如果要裝冷氣也應秉持「使用者付費」原則，並以都會區學校及高年級教室優先考慮，他請教育局再詳細評估。

購買冷氣 應由家長會募款

對於「使用者付費」未來如何計算分攤？朱立倫及教育局初步認為，購買冷氣龐大費用應由家長會自行募款或運用議員的配合款辦理，至於電費則由班級的學生家長共同分攤。

朱立倫指出，如果在新北市各國中小全面加裝冷氣，以一間教室約需廿萬元計算，保守估計全市需要廿億元經費，後續的保養維護費一年約五五○○萬元，由於經費龐大，新北市暫不考慮全面裝設，要考量區域環境的不同與各校的需求，將根據各區域學校的需求調查後再作評估。

教局：曾考慮租賃 業者搖頭

市府教育局長林奕華表示，曾考慮用租賃的方式，但因租期只有夏季四個月，冷氣業者認為不划算，意願不高；教育局副局長黃靜怡說，新北市公立國中小共有二八七所，教室約一萬一千間，目前已在專科教室、特教生教室加裝冷氣，已安裝一二○○間，倘若全面安裝，冷氣設備、線路變更、後續電費支出與設備維修等費用非常龐大，會排擠其他教育建設，而且使用冷氣排放的廢氣，對於校園熱島效應及空氣品質也有負面影響，反而不利學生從事戶外活動。

一間教室花20萬？ 業者說合理

對於市府評估一間教室的冷氣裝設費用需要廿萬元，冷氣業者表示，一間約廿餘坪的教室，約需二至三台冷氣，再加上管線等費用，廿萬元合乎市場行情。