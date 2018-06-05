〈台北都會〉罹癌發願當志工 黃瑞香26載樂奉獻

2018-06-05

土城服務協會 志工上百人

〔記者邱書昱／新北報導〕「老天爺還要我幫忙照顧人家，我不能倒下來！」投身志工已廿六年的黃瑞香，歷經乳癌、中風、喪偶等打擊，但她不被命運打倒，目前擔任土城服務協會理事長；她謙虛地說，自己的付出不算什麼，要歸功於協會志工的共同奉獻，大家有錢出錢、有力出力，希望為弱勢民眾、社會公益多一些關懷。

在一九九三年創立的「大安志工隊」，是土城服務協會的前身，早期主要照顧社區的弱勢民眾及失能、無依的長輩，今年六十一歲的黃瑞香從「大安志工隊」時期就投身服務，她表示以前經費不足，都是志工自掏腰包，直到二○○一年完成社團立案後才有政府補助款，再加上善心人士捐款，經費問題才得以舒緩。

關懷對象 從社區擴及新北

土城服務協會的關懷對象，從最初的社區民眾、附近校園，目前已擴大到新北市。黃瑞香說，協會的志工為獨居長輩送餐之外，也關懷弱勢特教班學生，帶他們烤肉、爬山、協助老師在上課之餘的照護，志工人數已增加到一一○人，大家都很有服務熱忱，都希望為弱勢民眾及社會公益奉獻更多。

黃瑞香回憶當初投身公益的動機，她哽咽地說，卅五歲時罹患乳癌，三個小孩年紀很小，最大才念幼兒園，她以淚洗面、交代後事，有次到台大醫院看診時在佛堂向菩薩發願，「如果讓我活下來，我要當志工服務奉獻」，病況後來奇蹟式地漸趨穩定，她因此邀集社區鄰里組成志工服務隊。

55歲中風 忍苦復健續服務

目前步履輕盈的黃瑞香，很難想像她曾經在五十五歲中風，她回憶說，「那段時期無法洗澡、走路甚至拿筷子」，復健過程很辛苦，丈夫幫忙扛起家中的大小事，讓她無後顧之憂，才能在三個月時間快速復原。

老公先走 她加倍投身公益

黃瑞香談起老公，心中滿滿感謝與不捨，她表示夫妻一起為老人送餐服務，但造化弄人，就在她中風後的兩年，五十七歲的老公罹患胰臟癌過世，她強忍喪夫之痛，更積極投身公益，「讓自己忙到沒時間思念丈夫」，同時也把丈夫來不及做的這一份幫忙做完。

身教言教 全家老小都行善

不向命運低頭的黃瑞香，在她的身教、言教下，全家老小也都從事公益，她笑說，八十多歲的母親和兒子、媳婦也會幫忙準備老人送餐的餐盒，協會志工就像家人般地互相扶持，大家都以樂觀的心情奉獻社會。