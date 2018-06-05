〈台北都會〉南機場住戶 安置周邊新建公宅

2018-06-05

忠義國小蓋中繼宅 因地方反彈作罷

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲於二○一五年三月宣布南機場整宅推動公辦都更，但因當時市府欲將里內的忠義國小廢除，改興建五百戶都更中繼宅，惹得在地里、忠勤里長方荷生及地方家長反彈，讓整起公辦都更案停滯不前；即使副市長林欽榮於二○一六年十二月宣布不再考慮忠義國小蓋中繼住宅，也無濟於後續推動。都發局表示，南機場公辦都更安置方案將改為利用其他公宅作分散安置。

都發局二○一五年規劃，忠義國小與周邊六所小學合併，於忠義國小所在地興建五百戶的中繼宅，藉此安置南機場公辦都更居民。但方荷生對此大表不滿，表示願意配合都更，但不願成為廢除忠義國小的里長，直說若廢校就辭里長，賭上十六年的里長職位。

方荷生於同年五月與OURs專業者都市改革組織共同研擬的「南機場夢想學校」社區版都更計畫，提出可同時保住學校及提供兩百五十戶中繼宅的計畫，但不被市府接受。

市府與里長因為忠義國小存廢駁火一年多，讓南機場公辦都更幾乎停滯，即使林欽榮於隔年十二月宣布，忠義國小將不廢校，並考慮利用周邊公宅如青年段、青年營區及莒光段等分散安置，也並未讓該案重現曙光。知情人士透露，就是因為過去南機場廢校反彈太大，市府高層非常不滿，之後改將資源挹注到「較聽話」的蘭州、斯文里，而今選舉到了，都更案又開始推動。