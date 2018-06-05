〈台北都會〉選前大放送 南機場都更容獎高於斯文里

2018-06-05

道路變住宅用地再加高額容獎

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府於二○一五年宣布要在南機場整宅推動公辦都更，但遲遲無實質進展，連原本預計二○一五年十二月釋出的都更概算，至今遲無下文；都發局昨日終於公布南機場三期、一期一棟的都市計畫變更案，象徵該案踏出審議第一步。然而因該區部分法定容積率僅有二二五％，戶數三四三戶，現況難比照斯文里整宅「產權坪換室內坪」，因此市府規劃將部分道路用地變更為住宅用地，擴大更新面積，再祭出高額容積獎勵，可達法定容積一．五倍到二倍之間，較斯文里公辦都更案還高，被學者質疑是選前大放送。

國民黨市長參選人、立委丁守中一日才剛到南機場參訪，民進黨市長參選人、立委姚文智近期也頻頻推出都更政策，市府隨即公布南機場都市計畫變更案。

學者︰違反公平正義

政大地政系教授張金鶚表示，市府選在這個時機容積大放送絕對跟選舉有關，發容積就是送錢，應探討為什麼公辦都更就可以給高額容積及廢除巷道，民辦都更就不行。他反對住戶不用有任何支出就可一坪換一坪，也不樂見各市長參選人都在開選舉支票，為了都更而不擇手段，違反公平正義。

台北市政府於大同區斯文里三期整宅公辦都更時首度推出「產權坪換室內坪」好康，促使該案上月能順利拆除。市府將再度於南機場三期及一期一棟部分區域施行，但該區法定容積率只有二二五％，比斯文里的三○○％低，而戶數卻比斯文里三期多，現況要達到「產權坪換室內坪」有難度。

因此，都發局表示，三期和一期一棟間有一條中華路二段三○一巷，評估可以將道路用地變更為第三種住宅區（特），藉此增加可建築面積；因為該道路屬於鄰里道路，非主要交通幹道，不會影響當地交通，以此增加更新面積。

另外，根據「土地使用分區管制自治條例」第八十條之二規定，建築基地面積達二千平方公尺以上者可享有三十％容積獎勵，未來更有機會容積移轉及適用大眾運輸導向都市發展計畫容積獎勵，增加更新區容積。

都發局︰所給容積須符合公益

但都發局補充，都市計畫規定都更獎勵、容積獎勵、容積移轉，基地總容積不得超過法定容積兩倍上限；另外，所給的容積須符合公益，回饋給市府投入公共設施，所以最後可以達法容幾倍須等到北市都市計畫委員會審議後才能確定。