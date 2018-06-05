〈台北都會〉遲緩兒不得續留公幼 朱立倫允檢討

2018-06-05

被鑑定緩讀小學

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員林銘仁昨天在市政總質詢指出，一名從公立幼兒園畢業的發展遲緩兒，被國小建議暫緩就讀一年級，家長想讓孩子重回原先的公立幼兒園又被拒絕，宛如「教育人球」，他批評市府實施的特殊境遇兒童優先入園，「不得續留」的作法為德不卒；市長朱立倫允諾檢討，讓不得已需要留在幼兒園的特教生能夠繼續就讀。

林銘仁指出，公立幼兒園招生，針對經過新北市政府特殊教育學生鑑定，及就學輔導會鑑定安置證明的身心障礙、發展遲緩幼兒，提供優先入園的照顧，但幼兒一旦到達必須就讀小學的年齡，即使被鑑定緩讀小學，但原本的公立幼兒園卻不讓特殊幼兒繼續就讀，並不合理。

家長：被迫轉念私幼

他說，一名去年滿六歲的幼兒，原本就讀某國小附設幼兒園，因為發展遲緩，醫生建議緩讀一年，家長希望留在原來公立幼兒園繼續就讀，但申請資料送到教育局後卻被回覆可以延遲入學，但不能續讀原來的幼兒園，讓家長非常氣憤，要花更多錢尋找私立幼兒園就讀。

教局：優先入園不能重複

教育局副局長黃靜怡解釋說，公幼的名額有限，從整體資源分配來看，特教生進入公幼已經享有優先入園保障，雖經鑑定緩讀小學，仍然可以就讀小一，並持續接受特教服務；若選擇緩讀，因為過去已經享有優先入園保障，不能再重複享有優先留園，必須重新抽籤，否則占用抽籤名額會影響其他幼兒就讀的權益。