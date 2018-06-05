〈台北都會〉新北：出生數遽減 死亡率相對變多

2018-06-05

〔記者何玉華／新北報導〕根據內政部統計年報資料，新北市去年○歲到一歲的新生兒死亡人數佔出生人數千分之四．三，是近年最高，市府衛生局長林奇宏表示，死亡人數比前年只增加一人，但出生數卻急遽減少二七二○人，統計上的分母變小是死亡率增加的主因；另外，小爸媽、毒品使用者年輕化，也值得關切。

留下有狀況胎兒 易早夭

林奇宏說，台灣新生兒的登記率比許多國家高很多，而台灣傳統文化中，胎兒在孕期或產程出現問題，家屬多希望盡量生下來，但早產或有先天性疾病的新生兒容易在一年內早夭，過去曾經推動新生兒血氧濃度檢測，就是希望了解心臟是否有閉鎖不全等問題，提早預防。

他表示，大環境造成新生兒人數銳減，死亡人數雖然沒有大幅增加，但統計上的分母變小卻讓死亡率因此增加，新生兒死亡也包括意外傷害造成，凸顯居家安全需要被重視；有關兒虐，多數來自「小爸媽」跟毒品使用者，因此將推動「毒寶寶專案」，對有使用毒品的父母，提早介入關懷。

毒癮、小爸媽 也是高風險群

社會局長張錦麗指出，「小爸媽」的比例逐年升高，根據社工訪視，一○五年有一六八件、一○六年有一八五件，社會局都委託合格保母到宅為「小爸媽」提供育兒指導，但在服務的個案中，也常見年輕吸毒的爸媽，毒癮孕婦產下的嬰兒可能出現神經肌肉過度興奮等症狀，包括躁動不安、肌張力過高、過度哭泣及抽搐、嘔吐、腹瀉、吸吮及吞嚥動作不協調等，造成營養攝取不足，嚴重者甚至造成呼吸抑制。