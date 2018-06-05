〈台北都會〉高於全國平均 新北新生兒死亡率增

2018-06-05

六都僅次於高雄

〔記者何玉華／新北報導〕生育率低造成的少子化，已經成了國安危機，更讓人憂心的是，新北市的新生兒死亡率有增加趨勢，市議員何博文昨天在市政總質詢指出，新北市新生兒三萬一六一一人，死亡數一三九人，死亡比率微幅攀升，在六都僅次於高雄，且高於全國平均值，提醒市府重視。

市長朱立倫表示，每個孩子都是家長的心肝寶貝，但社會的陰暗面包括高風險家庭產生兒虐、家暴致死等意外，市府先找到高風險家庭並介入關懷，建立綿密的通報體系；此外，從去年到今年查獲九千多件毒品案、一萬多名吸毒者，根據警方辦案實務經驗，對子女施暴的父母有不少是毒品人口，希望保護所有嬰幼兒不受家暴威脅。

衛生局長林奇宏表示，台灣兒童死亡率與經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）相比，確實比較高，在醫療方面的原因是，台灣醫療技術對孕期照顧得好，有些在其他國家不會被留下來的孩子，在台灣都能順利生下來，但生下後可能因為先天性的一些問題，在一年內不幸早夭；另一個原因是非醫療的意外傷害、兒虐等造成死亡。

社會局長張錦麗表示，近年來，小爸爸、小媽媽增加，父母本身都還是「大孩子」，對照顧嬰幼兒感到陌生，造成意外風險高；此外，吸毒的年輕父母增多，也讓新生兒一出生就面臨遺傳疾病、家暴等風險。

何博文引述內政部的統計年報，去年六都的○歲到一歲新生兒死亡人數，新北市一三九人最多，高雄一一六人居次，但與出生人數相比，高雄市的千分之五．七最高，新北市千分之四．三居次。

部分兒虐疑案 議員促重視

他表示，台大兒童醫院兒童胸腔與加護醫學科主任呂立曾說，有些小孩經過ＣＰＲ救回來後，才發現是兒虐，若沒救回來就會被當成猝死，有些疑似兒虐個案很快就被家屬火化，原因還來不及追查；他強調，這些都可能連結到家暴，要求市府更積極處理、面對新生兒照顧的問題，減少新生兒的死亡威脅。