〈北部〉南方澳假日難停車 員議促開接駁車

2018-06-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮南方澳假日人潮眾多，但受限港區道路狹小，停車空間有限，假日停車位「一位難求」；宜蘭縣議員陳正男提議，縣府應與港務局商討假日出借蘇澳港空地做停車場，開行接駁車解決交通壅塞；縣府說，商借蘇澳港空地會再跟港務局討論，至於接駁車，因地方有疑慮還需溝通。

南方澳是宜蘭著名觀光景點，假日人潮眾多，受限腹地狹小，目前僅漁港路、蘇澳區漁會、豆腐岬、南安國中及進安宮前有停車場，停車位約四百個。但假日至少湧入千輛自小客車，停車位難求。

陳正男說，南方澳停車問題一直無解，雖然縣府、鎮公所有向港務局商借土地做停車場車，但目前只有大節日或連續假期才開放，應擴大到週休假日也開放，並安排接駁車讓遊客搭車進入南方澳，儘量減少車輛進入市區，雙管齊下解決交通問題。

宜蘭縣政府建設處長林國民說，蘇澳港屬管制區域，車輛進出需要管理，考量港區安全，目前才會選在連續假日或重要節日開放停車，若要常態使用要再與港務局協調。

林國民坦言，要解決南方澳塞車，必須從源頭管制車輛進入，縣府曾規劃接駁車，讓遊客在市區外圍停好車再搭接駁車進入，但地方憂心遊客不能開車進入南方澳，會對生意造成影響，一直有反對聲音，無法上路試行，縣府會再與漁民、商家溝通，若能取得共識隨時都能上路。