〈北部〉花蓮站改建 英文站名拼錯

2018-06-05

台鐵：日前發現誤植 11日更換

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵花蓮站改建工程進度超前零點五％，力拚十月啟用，但有眼尖民眾昨發現上週六剛掛上的「花蓮站」英文燈箱名拼錯，將「Hualien」拼成「Hunlien」。改建工程局東部工程處花蓮工務段段長江俊宏表示，日前已發現英文誤植，預計六月十一日更換，現暫用膠布遮住。

江俊宏說，眾多花蓮人期盼的台鐵花蓮車站工程，第一階段車站主體部份，預計在今年七、八月完工，將開始申請部分使用執照，花蓮新站可望在十月正式啟用，改建後的車站一樓候車大廳加二樓，計有四千三百平方公尺，是現有的六點五倍。

但有民眾昨在《臉書》社團「花蓮人」轉貼外國友人拍的照片，發現正在改建的花蓮火車站外牆燈箱，將原應該是「Hualien」的花蓮站名，拼成「Hunlien」，貼文一出立刻引起網友熱議，鐵路局隨後也接獲不少反應電話。

江俊宏表示，上週六已發現英文誤植問題，並通知負責燈箱的協力廠商要求修改，由於招牌吊掛必須先確認距離、方位，加上周邊相關工程仍在進行中，預計六月十一日才能更替，目前暫用膠布遮住錯誤字體。

他說，花蓮車站改建工程分為二階段興建，目前第一階段車站主體部份已大致完成，工程進度超前零點五％，未來民眾進、出站採動線分流，新建高架跨站式自由通道進入月台，現有地下通道改為出站專用，以利加速進、出站的速度。

連接前後站的自由廊道，民眾不用買月台票也可通行，廊道南側規畫商店街，北側則是透明玻璃，候車座位也從一百四十四席增加到五百七十七席，是現有座位的四倍；後站更規劃六十八個平面停車格，方便旅客停車。