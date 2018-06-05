〈北部〉蘇澳龍舟賽固定第三漁港 公所：停車方便

2018-06-05

地方反彈 批終結50多年傳統

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳龍舟賽原本在南方澳三座漁港輪流舉辦，今年起固定在第三漁港比賽，地方出現反彈聲浪；縣議員邱嘉進直指南方澳五十多年端午傳統就此終結，批鎮公所草率行事；鎮長陳金麟說，已作充分溝通，有一致共識。

公所： 祭港仍維持三廟宇輪辦

南方澳第三漁港一九六五年完成建港後，蘇澳鎮每年龍舟賽在南方澳第一、二、三漁港輪流辦，至今超過半世紀；去年活動結束召開檢討會，鎮公所聽取與會人士意見做出重大變革，今年開始，龍舟賽均固定第三漁港比賽，祭港儀式維持傳統，仍由南方澳南天宮、昭安宮、進安宮輪流承辦。

此事傳出後，網路有人PO文質疑，十八日舉行的蘇澳龍舟賽，今年原應輪到第二漁港，但從此改在第三漁港，事先沒有跟居民討論，很多人不知道，能平安最好，日後若發生不好的事，不會被「牽拖」嗎？主辦單要不要負責？

網友回應「又失一特色傳統，卻無人出聲，唉」、「傳統文化需要傳承」、「茲事體大，幫忙在地出聲吧」、「三座信仰中心南天宮、昭安宮、進安宮輪流舉辦，長年平安無事，依慣例不好嗎？」

出身南方澳的縣議員邱嘉進認為，蘇澳龍舟賽在南方澳三座漁港輪流比賽行之有年，鎮公所以避免漁村塞車、第三漁港較有停車空間為由改變傳統，事實上，蘇澳龍舟比賽只辦一天，即便因此造成交通壅塞，居民也多能接受，若以比賽場地考量，第一漁港潮汐平穩最適合划龍舟，鎮公所提出理由，難以讓人信服。

鎮長陳金麟回應，蘇澳龍舟賽分成龍舟賽事與祭港兩大部分，祈求漁獲滿載、平安歸來的祭港儀式，循往例仍由南方澳三大廟宇輪流辦理，今年輪到昭安宮承辦，這項傳統並沒有改變，賽事部分，經討論後取得共識，今年開始一律改在第三漁港比賽，當地腹地大，停車又方便，相信會比往年更熱鬧。