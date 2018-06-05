〈北部〉白沙屯媽開爐 信眾大貢香過火

2018-06-05

避免搶香灰 恢復30年傳統

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖從北港進香回來的第十二天、昨天零時卅分開爐，由值年爐主取火缸、倒香灰、合爐，今年宮方為避免信眾搶香灰，恢復卅多年前傳統，由信眾手持大貢香過爐後，帶回插入自家神明爐，就像聖母到北港「取活火」回來，信眾井然有序，往年搶香灰情形已不復見。

苗栗縣白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，昨天開爐時，當打開神房布幔的一瞬間，媽祖聖顏再度展現在信眾眼前，信眾祭拜後從神龕裡取出火缸，把進香帶回的香火一一添加至各殿主爐合爐，祈佑一整年的平安。

最後，火缸與頭旗收起，信徒的進香旗請回家後也必須收起等待明年的進香活動，整個儀式結束，大家吃湯圓，象徵圓滿。

前晚約八點多，信眾陸續到場卡位，大殿內擠滿人潮，約有一千五百位信眾參與開爐儀式，昨天零時卅分開爐時，拱天宮主委洪文華等人帶領信眾參拜。

有鑑於近年來拿取香灰的信眾愈來愈多，有些利用杯、碗甚至奶粉罐往香爐裡挖，出現推擠搶香灰，造成拱天宮困擾。

繞香爐三圈 象徵取香火

今年拱天宮管理委員會貼出告示「請遵循白沙屯傳統，開爐時點一支大貢香帶回府上，如同聖母到北港『取活火』，切勿隨意強取香灰」，來提醒信眾。廟方今年恢復傳統，發給每名香客一枝大貢香，香客在香爐繞三圈過火，象徵取回香火。

拱天宮總幹事陳春發指出，依老一輩的說法，拱天宮在卅多年前媽祖開爐後，由信眾點燃三炷清香或一大貢香向媽祖參拜，連同進香旗在大香爐過爐後，帶回家將清香插入自家神明爐，路途遙遠者，可將過爐的香帶回家後點燃，同樣達到薪火相傳的意義，後來才逐漸改為取香灰，惟近年來信眾愈來愈多，但香灰有限，才決定恢復以前的傳統。