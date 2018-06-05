〈北部〉竹科擴建未安置社區 寶山地主抗議

2018-06-05

擬市價徵地 卻無配地方案

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹科學園區管理局因應台積電設立竹科研發中心需求，規劃徵收新竹縣寶山鄉約卅公頃土地；不過有地主認為像遭半強迫出賣祖產，昨在預定地上拉白布條抗議，要求合理配地，做好公共設施等配套措施，不能犧牲弱勢地主的權益來成全大企業。

科管局：將評估能否調整

科管局副局長陳淑珠表示，竹科園區卅公頃擴建案於二月獲行政院核定，預定明年中完成用地取得，已請估價公司和地方政府協助估價，相關行政流程進行中；因面積不大，籌設計畫是以市價徵收，並無安置社區的配售土地方案，地主的心聲，五月十七日第一次公聽會已接收到，將評估調整、變更的可能性，再呈報中央，預定六月廿三日（週六）召開第二次公聽會時，向地主回應說明。

竹科園區擴建範圍位在科環路與力行三路間，寶山被徵收地主暨利害關係人權益自救會會長劉紹廷等人，昨在預定地上拉白布條抗議「徵地可以，但需配地合理，還寶山鄉民一個居住的正義」、「鴨霸政強徵地，圖利台積謀利」等。

劉紹廷表示，這項徵收案地主有二百八十八人，有十餘戶仍住在現地，居住四代的家園將被徵收，許多地主和他一樣寢食難安、天天失眠。

規劃未說清楚就鑽探地質

劉紹廷等人說，園區之前四期的徵收計畫都有配售地，上月公聽會科管局卻拒絕配地，且徵收條件和期程都沒說清楚，近日卻已派人進行地質鑽探；而園區周邊的竹縣寶山鄉土地市價較竹市相對偏低，不少地主聽說政府徵地價低賤，為了居住正義，也為了後代子孫生活，逼得他們站出來抗議。

縣議員邱振瑋表示，徵收案應該要有公共設施及聯外道路改善等相關配套措施，不能單一視之，科管局應將後續徵收計畫和尚未解決問題的前徵收案一併公開處理，不能為了迎合竹科大廠而影響環境，造成鄉民的生活品質惡化。