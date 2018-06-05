〈北部〉鐵玫瑰音樂節 4大活動「嗨」到12月

2018-06-05

董事長樂團、魏如萱開唱

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局舉辦的「桃園鐵玫瑰音樂節」，是桃園年度規模最大的音樂盛事，今年「音樂學院」、「搖滾繞境」、「熱音賞」及「音樂節」四大系列活動，即起至十二月熱鬧展開，演唱卡司包括董事長樂團、魏如萱等歌手。市長鄭文燦昨出席宣傳記者會表示，連辦四年的「鐵玫瑰音樂節」，盼讓全國年輕人愛上桃園。

音樂學院 陳子鴻率先開講

鄭文燦表示，鐵玫瑰音樂節系列活動由「音樂學院」打頭陣，八日將於桃園展演中心展開首場大師講堂，由知名音樂製作人、天后推手陳子鴻開講，陸續還有陳國華、閃靈Doris等人登場。

「熱音賞樂團大賽」是音樂界的選秀賽，賽事分為高校組及社會組，有意參賽的樂團可在七月卅一日前，附上音樂作品於線上報名。評審進行作品評選後，預計九月一日公布複賽入圍名單，九月八日及九日下午三點，在桃園展演中心霧雕舞台舉辦各組複賽，十月六日及七日下午兩點，在桃園展演中心戶外舞台舉辦決賽。

鄭文燦說，最受矚目的「搖滾繞境」及「音樂節」演唱會，將於本月至十二月間舉辦；「搖滾繞境」將於九日及九月一日在龍潭運動公園曲棍球場及大溪橋頭停車場登場，卡司有董事長樂團、TRASH及茄子蛋、王宏恩等人，且九至十一月還有六場小型售票專場演出。

「音樂節」今年維持在南、北桃園舉辦大型演唱會的慣例，北桃園場將於七月廿一、廿二日，在桃園藝文廣場舉辦「清新趴」，卡司有舒米恩、陳珊妮及魏如萱、謝銘祐等歌手；南桃園場為十二月一日在桃園高鐵站前廣場的「搖滾趴」，演出卡司還在洽談。詳情可上鐵玫瑰音樂節官網查詢。