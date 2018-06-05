〈北部〉長坡溪分流 八德廣福路可望不淹

2018-06-05

興建雨水管涵 分流至茄苳溪

〔記者周敏鴻／八德報導〕八德區長坡溪沿線的白鷺、永豐里，每逢豪大雨，溪水容易溢出、淹沒廣福路，市府斥資四千兩百餘萬元，興建長五百廿二公尺、直徑兩公尺的雨水管涵，將長坡溪水分流至茄苳溪。工程昨竣工，由市長鄭文燦主持啟用，他表示，未來即使遇到颱風，也不用再怕會淹水了！

長坡溪早期屬排灌水路，由於都市發展等因素，近年來主要功能為區域排水，但長坡溪既有河道的排洪容量不足，每逢颱風或豪大雨，周邊的白鷺、永豐里就容易淹水到小腿肚高，溪水也溢流至廣福路上，導致汽機車無法通行，居民叫苦連天。

市府水務局為此興建長五百廿二公尺的雨水管涵，讓廣福路旁的長坡溪一旦遭遇洪水，可分流至永豐路旁的茄苳溪。

鄭文燦表示，雨水管涵的直徑有兩公尺，未來遇上颱風或大雨，每秒可以六．七立方公尺的速度，將長坡溪水分流到茄苳溪。另外，廣福路附近的士校大埤、漁管處埤塘，也將改做為滯洪池，搭配廣福路雨水下水道截流工程，將能徹底解決長坡溪周邊的水患。

鄭文燦強調，治水要有方法，儘管短時間做不完，也應一年、兩年、三年地分階段完成；以八德區為例，仍有和平路、僑興新村、八德重劃區、興豐路等許多易淹水地區亟待改善，市府已規劃雨水下水道等工程逐年改善。

他說，市府已向內政部營建署爭取東勇北路、中山路、豐德路、廣興路、興豐路雨水下水道與舊大湳排水改善工程的補助款三億一千萬元，加上自籌一億三千萬元，各項工程或將於今年完工、或於今年動工，待工程都完成後，可讓兩百卅七公頃範圍內的土地免於淹水，造福三萬八千名居民。