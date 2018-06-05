〈北部〉學童乳製品補助斷炊 陳金德：再找財源

2018-06-05

今年停辦 宜縣議員促延續

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府補助縣內國中小學生，每人每週一瓶乳製品，提高學童鈣質攝取；計畫執行三年後，今年取消。宜蘭縣議員林岳賢昨在議會質詢，認為政策應延續，不能中途停止，不能影響三萬三千餘學生權益。宜蘭縣代理縣長陳金德說，會再找財源編列預算，不會讓提鈣計畫斷炊。

宜蘭縣政府二○一五年九月推出「提升鈣攝取量計畫」，國中小學生每人每週補助一瓶十五元的乳製品，學校可選保久乳、鮮乳或優酪乳，希望提高學童鈣質攝取，每年經費約一千五百萬元。

這項計畫執行三年後，縣府教育處考量縣府財政問題，而且有學校反應，部分學生有乳糖不耐症，喝完易出現腸胃不適等症狀，鈣質攝取也能透過運動、營養午餐改善；經檢討，今年停辦不再補助。

縣議員林岳賢認為，鈣是成長階段必備營養素，缺鈣容易有骨骼、牙齒發育不全等狀況，縣府的提鈣計畫，每週免費提供一瓶乳製品，對學童成長不無小補，每年一千多萬元預算，應不構成財政負擔，希望縣府延續政策，明年將預算編入。

「會再積極找財源因應。」陳金德說，今年追加減預算時程已經結束，若過去有這樣的計畫，會再請教育處及財主單位研究，若預算許可，會在明年度重新編列執行。