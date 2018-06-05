〈北部〉頭份後花園10米深山坡 屢被倒廢土

2018-06-05

居民憂汛期引發土石流

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市知名景點「頭份後花園」雙喜段山坡地，今年初就遭不肖業者傾倒廢土，大型砂石車不斷開入，到處塵土飛揚，還曾撞斷路旁電桿，屢遭流東里住戶舉報，相關單位會勘，研議開罰，但業者仍囂張繼續濫倒，居民憂心廢土破壞山坡地，汛期恐造成土石流，昨天群聚激憤疾呼「拒絕廢土、還我乾淨家園」。

遭傾倒廢土的山坡地深達十米，附近居民多以種植茶葉及農作物為主，但今年初有不肖業者假借整地之名，將廢土往山坡地傾倒，日前小雨沖刷出一處凹陷土石，居民擔心梅雨或颱風來臨時，整片廢土恐成泥流淹沒下方農地。

頭份市公所五月十八日獲報稽查，當場查獲一輛載運廢土的卡車未持有傾倒許可證，立即重罰六萬元，當時業者聲稱有向苗栗縣政府申請整地，不過農業處表示，雖核准業者整坡，但不許傾倒外來土石方，五月廿三日與地政處到場會勘，確定業者違法傾倒廢棄建材土石方。

苗縣府至今未開罰 被批

不料，苗縣府會勘沒幾天，業者又於五月廿八日於同地點傾倒廢土，但農業處卻稱無開罰權，已將相關會勘資料移交水利處及地政處，水利處說本週將會勘，待釐清後與地政處協商循法源開罰。

當地居民不滿苗縣府至今未開罰，也遲未釐清行為人，痛批行政怠慢，以致業者「沒在怕」，卅多人昨到現場高喊口號抗議，盼苗縣府能有積極作為。

縣府：將依水保法重罰

苗縣府農業處強調，經會勘後確認地主及業者已違反土地使用及水土保持規定，已將該案移交給有開罰權的水利處及地政處，可依水土保持法或區域計畫法開罰，最重可處卅萬，並可依行為加重處分。