〈北部〉峨眉、北埔東方美人茶 乾旱產量恐腰斬

2018-06-05

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣峨眉鄉、北埔鄉著名的東方美人茶（膨風茶），因久旱不雨，影響發芽、生長，採收季恐將提前結束，茶農們預估產量較往年大減一半，茶農面臨「做茶卅多年來旱災最嚴峻的一年」！

竹縣府：協助申請天然災害補助

縣府農業處長邱世昌表示，按現行規定，申請農業天然災害現金補助，農損程度必須超過廿%，將請公所實地了解茶園乾旱情況，提供相關協助；邱世昌說，面臨極端氣候的挑戰，除了鼓勵及補助茶農設置灌溉設施因應，也將請農糧署、茶業改良場專家輔導。

夏茶東方美人茶於每年六、七月（芒種到大暑之間），採收受到小綠葉蟬咬食過一心二葉的嫩葉為茶菁，重度發酵製作。正值採茶季節，但許多茶農無奈表示：「快沒有茶可採了。」採收季將提前結束。

茶農徐耀良表示，一個多月沒下雨，影響茶樹生長，茶葉普遍長得小，雖然品質預期更好，但「採不到茶，產量大幅減少約五十%」。因為茶乾少，茶農留著參加比賽，讓許多茶商收購不到茶。

茶農姜肇昌也說，日前下些許雨，但地都沒濕，「缺乏雨水，茶長不出來，預估產量剩下三成」。

峨眉、北埔的茶園有限，很多茶農是向桃園龍潭、苗栗地區租耕，沒有自動灌溉系統。茶農黃森昌表示，他的茶園雖有噴灌設備，但不如老天爺下得均勻，仍影響生長。彭世雄、徐耀良等多名茶農不約而同說：「今年是做茶卅多年來最乾旱的一年！」

農友企盼10天內能下大雨

峨眉鄉農會總幹事郭素玉指出，由於乾旱，茶產量少了近半，最近十天內再沒下大雨的話，就沒茶可採了。北埔鄉農會總幹事莊烘岡則說，可能減產約五分之一，但得視未來一、兩週的降雨情況。

農業處表示，今年東方美人茶優良茶比賽由北埔鄉農會承辦，預定本月廿七到廿九日報名，七月四日到九日繳茶，七月十七到廿一日評審。