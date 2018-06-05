〈北部〉楊梅、平鎮蓋社宅 200戶2022年完工

2018-06-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府相繼在桃園、八德、中壢、蘆竹等區取得十處基地興建社會住宅，近日又在楊梅、平鎮地區覓得合適的公有地將興建社會住宅，兩處基地將興建二百戶社宅，預計二○二二年完工；由於十處社宅基地當中，只有一處在中壢區，其餘都在北區，遭外界質疑重北輕南，市府取得平鎮、楊梅的二處社宅基地，終讓南區社會住宅基地增為三處。

市府指出，楊梅社會住宅位於楊梅都市計畫住宅區內，建蔽率為五十％、容積率二○○％，用地坐落於楊梅區金龍段三號、草湳坡段埔心小段廿號部分土地等兩筆地號，預計興建一五○戶，預計二○二二年竣工。

平鎮區社會住宅位於平鎮都市計畫區內（山子頂），建蔽率為六十％、容積率二○○％，用地坐落於平鎮區平鎮段一二八六、一二八七、一二八八等三筆地號及南勢段一九五、一九六、一九七等三筆地號，共六筆土地，預計興建五十戶，也預計於二○二二年完工。

市府先前規劃的十處社會住宅基地可提供四一八五戶社宅，包含桃園中路一至四號基地、八德區八德一至三號基地、中壢區中壢一號基地、蘆竹區蘆竹一、二號基地，十處基地有五處已經動工興建中，四處招標中、一處正進行細部設計，而最先動土的中路二號是進度最快的社宅基地，預計明年九月即可入住。

市府住宅發展處長莊敬權表示，雖然十處社宅僅中壢區的基地位於南區，但中壢基地的面積最大，可興建一○四三戶，是唯一超過千戶的社宅基地，未來只要南區找到適合的基地，會持續增建社會住宅。