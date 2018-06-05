〈北部〉《桃園》弱勢生免費補習 國中小高中職1211人受惠

2018-06-05

12區93業者贊助 7月起陸續開課

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市補習教育事業協會召集九十三家補教業者，贊助一二一一個免費名額，開課範圍涵蓋復興區以外的十二區，凡國中小及高中職學生，具低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明文件並經學校老師推薦就能申請參加，課程總價值達三四二九萬四千七百元，市長鄭文燦昨天代表接受並頒發感謝狀。

桃園市補教協會理事長周台英表示，提供的課程除了部分教材需自費，不會加收其他費用，且不同於其他縣市只補助國小學生，桃園市的補助對象從國小延伸到國中、高中職，復興區之外的十二區都有業者響應，讓多數弱勢學子都能受到照顧。

她分享說，曾有一名中壢高商學生，家境清寒到連三餐都不能溫飽，想精進學業也礙於擔心造成家中的經濟負擔而不敢補習，經透過協會協助，最終考上理想的國立學校，二○一七年開辦以來，已有六四七四名學子受惠，今年持續推展並擴大範圍。

她表示，九十三家業者共贊助一二一一個免費名額，內容有課輔、文理、英文等科目，也提供公職、警專等科目讓高中生有不同的選擇，公益課程七月起將陸續開課，每次上課以三個月或一學期為一期，結束後可視情況延續，最長可提供一學年的免費課程。

周台英說，桃園市高中職及國中小的在學學生，只要在六月廿五日前，出具低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明，並經由學校老師推薦即符合資格，可先查詢課程列表及名額，再將申請表寄至桃園市補習教育事業協會，詳情可參閱協會網站：www.taoyuanorg.pixnet.net，或查詢桃園市政府教育局官網。

林姓家長說，每補習一科一學期的學費約為七、八千元，各科費用累積相當可觀，透過這個方案可減輕經濟負擔，但他的女兒已在學校附近的補習班上課，也期盼有更多的補習業者配合這項贊助計畫。