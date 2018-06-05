〈中部〉國中小全面裝冷氣 林佳龍同意

2018-06-05

但盼中央政策統一 消除城鄉落差

〔記者蘇孟娟／台中報導〕天氣愈來愈炎熱，台北市宣布國中小學教室全面裝冷氣，台中市教師工會、台中市家長會長協會四日也替學生請命，籲台中市政府也應爭取中央經費，幫學校裝設冷氣，改善學習環境；市長林佳龍回應，台中市將全面為校舍裝設冷氣空調設備，也盼中央在政策上統一，消除學生受教品質的城鄉落差。

今年夏季五月以來屢創高溫紀錄，眼看台北市宣布全面幫國中小學教室裝冷氣，台中市教師職業工會與台中市家長會長協會昨攜手替學生及家長請命，表示包括高中、大學早已普遍設置冷氣，改善教學環境，國中小學是國民義務教育，盼市府不應以經費等因素，忽略改善學校高溫學習環境的需求，應爭取將冷氣設置納入教室基本設備，以改善學習環境。

目前僅14所國中小教室裝設冷氣

台中市教育局指出，目前僅十四所國中小學教室裝設冷氣，除部分學校鄰近機場航道、瀝青廠及軍機航道下，有相關補助裝設外，不少學校均由家長會協助裝設冷氣。

忠明高中國中部在家長會協助下，逐年建置教室冷氣；西區向上國中則是利用學校結餘款，分三年建置完成，電費採使用者付費模式因應。

台中市家長會長協會理事長張健家指出，學校或家長會也有城鄉差距，不能讓學生面臨教育資源的落差，仍應由政府全面裝設。

林佳龍：進一步爭取及籌措財源

林佳龍指出，台中市高中已近百分百教室有冷氣，全市尚未裝設冷氣的教室間數初估約一萬一千間，但學生受教權及教學品質不應有城鄉差距，會進一步爭取及籌措財源，陸續在公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，也盼中央在政策上統一修訂「國民中小學設備基準」，縮短受教權及學生求學品質的城鄉差距。

教育局粗估需20多億 將逐年執行

教育局指出，包括電力系統改善初估約需十六億元，裝冷氣費用則約六至十億元，將逐年規劃研議執行；過渡期間，另協助學校改善東、西曬校舍，或高樓層教室通風、遮陽、校舍屋頂隔熱設備，或種植爬藤及垂吊植物等方式，降低教室內溫度。

有國中家長說，子女分別就讀高中及國中，形容待遇像「天堂與地獄」之別，樂見市府一視同仁助學生舒服上課；但也有家長說，子女有過敏體質，擔心教室裝冷氣後，小孩上課更不舒服。