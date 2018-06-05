〈中部〉教老人跳舞挑戰多 她攻讀博士

2018-06-05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣逐步邁向老年化及少子化，鄉下老人比例更高，許多過去教小朋友跳舞的老師，現在轉當「老人舞蹈班老師」，有些老師還去「深造」唸博士班，希望把自己的舞蹈專長，帶給鄉下的老人家。

台中市「金色博士生活創意公司」是一間專門教老人學習的民間機構，經常巡迴彰化鄉間社區和安養院教老人跳舞和手工藝。該公司總監馮瓊慧說，別小看老人跳舞，要定點跳還是移動跳？是否運用輔助節拍器或小鼓？都得反覆討論、推敲。

她說，剛開始都是以最簡單的動作，喚起老人跟自己的身體「對話」，強調不是要「跳給別人看」，而是著重舞者的「身心靈」感受，從樂器DIY到舞步的練習，都是一連串的探索，老人家從簡單的學習，獲得自信和美好的經驗。

家住田中鎮，目前在台藝大修舞蹈博士的許乃尹，原本教小朋友跳舞，現在她的學員大部分是老人家，她帶領「田中農會舞蹈班」逾四年，遇到這群「千歲老人」，才意識到教舞不能「馬虎」，因為老人家筋骨僵硬，一個不小心就可能出現運動傷害，她發現教老人跳舞有太多「細節」，逼得她邁入中年才去進修博士學位，以補充自己的知識。

她說，第一堂課她會叫全體學員蹲下，看看「幾個人能全蹲、幾個人能半蹲」，摸熟學員的身體狀況再設計舞蹈型式，舞碼定案前還會請復健科醫師陳道明及博士班指導老師朱美玲審核，若是適合老人家，才開始教舞。

現年七十歲的宋子微說，人要活，就要動，學舞讓她變年輕，每年「田中馬」登場，她總是用老師教的舞蹈，對著選手們大跳「加油舞」。