〈中部〉虎山學童6創意設計 獲專利

2018-06-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小朋友的孝心和對生活的用心，成為動腦、動手設計發明的利器！南投縣草屯鎮虎山國小六組高年級小朋友，「噴水梳子」等六項創意設計，都取得經濟部智慧財產局的專利，輔導申請的公司對小朋友的創意很驚艷，認為有些設計可角逐德國紅點設計獎。

虎山國小高年級學生有六組四十七人，從去年九月開始進行一連串的課程訓練、腦力激盪，而他們的設計靈感，都是被孝心或是生活中遇到的問題所激發出來的，像五年級的「創新愛地球團隊」，是因組員中有人對爸爸每天趕上班前，還要花時間噴水再梳頭髮，因此設計出「噴水梳子」，邊梳邊噴水，讓出門趕著上班的爸爸，可快速地整理頭髮。

另外，五年級的「小虎妍創團隊」設計的「手調式蓮篷頭」，則是有小朋友洗頭起泡泡後要沖掉，眼睛都閉著而無法找到水龍頭開關感到困擾，因此組員們設計兩個按鈕就可讓洗頭閉眼的人，按一下按鈕就可調到適當的水量和溫度。

另外四組獲經濟部智慧財產局專利的設計，還包括：六年級「Good Air團隊」發明的「隨身迷你空氣過濾器」；六年級「雅典娜團隊」研發的「雙頭香水唇膏」；五年級「科學地球儀團隊」設計的結合刷子與清潔液的「轉動式泡泡刷」；以及六年級「光電隊」的「太陽能行動電源」，表現亮眼。