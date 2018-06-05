〈中部〉旱象催生雜草 坑內坑溪岸變草原

2018-06-05

〔記者謝介裕／南投報導〕貫穿南投及名間的坑內坑溪，河道淤積、雜草叢生，尤以名間鄉新街橋水域最嚴重，變成草原奇景，嚴重危及行水區防洪排水功能，地方民眾憂心忡忡，擔心水患重演。

下游因少雨幾乎乾涸

最近高溫少雨，使得坑內坑溪河道也不斷縮減，在南投市千秋里水域時，還可見潺潺流水，但愈往下游流量愈少，來到名間鄉新街橋時，整個河床幾乎乾涸，取而代之的是長得又粗又高的雜草，有的幾乎快與橋樑一樣高，甚至將河道吞沒，若不是兩旁修築河堤，有人真的會誤會這裡有一大片草原。

名間鄉新南社區發展協會總幹事簡國正說，新街橋一帶地勢低窪，稍有不慎便可能發生水災，危及民眾生命財產安全，加上之前便曾因河道受阻，導致新街一號橋被沖毀，如今雨季即將到來，希望縣府能儘速進行清淤除草工作，讓民眾遠離水患威脅。

南投縣長林明溱在工務處長陳錫梧陪同下實地會勘後指出，坑內坑溪河道因淤積及叢生的雜草，造成水流受阻問題，確實不可等閒視之，將就南投、名間兩地行水區一併進行整治，河道總長約三千五百多公尺。

南投縣長允趕在汛期前整治

林明溱進一步表示，全縣各鄉鎮市區域排水系統與民眾生活息息相關，也都常因淤積和雜草叢生，影響排洪斷面造成溢流淹水情形，今年縣府編列約七千萬元的經費因應，其中坑內坑溪所須經費最多，約占了七分之一，也希望能趕在汛期前完成清淤及治理工作。