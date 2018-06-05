〈中部〉沙雕園區頒縣長獎 南投家長憂中暑

2018-06-05

25日首辦4級學校聯合頒獎

〔記者陳鳳麗／南投報導〕堪稱南投縣破天荒第一次！南投縣府本月廿五日將把縣內國小到大學獲縣長獎或第一名畢業生，集結舉行聯合頒獎典禮，受獎人數合計四八五人，教育處原已通知借中興高中活動中心舉辦，縣長林明溱昨認為沙雕園區更好，可讓學生順便參觀沙雕，但該園區是露天場地，最近天氣酷熱，教育處長李孟珍將實地感受溫度再跟林明溱報告是否適合，目前則先暫訂在中興高中。

南投縣府將為全縣的四級學校，即縣內所有國小、國中、高中職和大學的第一名畢業生，統一在六月廿五日舉辦聯合縣長獎頒獎典禮，據了解，當天只頒發獎品，獎狀先前已在各校畢業典禮頒發。

教育處表示，這次的聯合頒獎典禮，國小和國中每班一人，合計有四六七人，十六所公私立高中職和國立暨南大學、南開科大兩所大學，則每校各一人。屆時不只有受獎學生，還有家長、老師和校長陪同觀禮，需要可容納一千多人的場地，因此向中興高中商借活動中心。

露天場地怕酷暑 暫定中興高中

南投縣長林明溱昨在縣務會議聽到教育處長李孟珍報告後，即要求改到沙雕文化園區頒獎，因為該處場地大、好停車，頒獎後還可順便請得獎學生參觀沙雕作品。惟最近天氣酷熱，沙雕園區是露天場地，教育處長李孟珍會後表示，近日會到現場勘察，了解溫度狀況，若溫度高，恐怕仍得在中興高中活動中心，否則很擔心有人會不耐高溫而中暑。

草屯國小家長會長李政峰認為，因為有縣立旭光高中，聯合頒獎把高中職納入就好，實在不用納入大學，而場地還是在室內比較好，若改在沙雕園區感覺場地較不隆重，且也擔心太悶熱。

另外有家長則反映，六月廿五日所有的畢業典禮都已結束，有的學生跟家長事先已安排好旅遊，訂這一天讓家長和學生左右為難。