〈中部〉久旱養殖魚蝦成長慢 嘉義漁民叫苦

2018-06-05

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕久旱不雨天氣炎熱，嘉義沿海養殖魚蝦成長狀況普遍不佳，其中，白蝦因未能換殼長不大，價格居高不下，但漁民無蝦可賣，虱目魚飼料、電費成本墊高，文蛤也因天熱成長緩慢，養殖漁民叫苦連天！

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，今年梅雨姍姍來遲，不利魚蝦養殖，七星鱸與金目鱸魚苗因天氣太熱，四月底五月初曾發生成群暴斃，漁民損失慘重，最近草魚、烏魚出現零星死亡，老天再不下雨，災情恐擴大。

飼料、電費成本增 利潤降

陳泓碩表示，目前嘉義地區養殖最大宗的虱目魚與白蝦，都因天氣太熱致成長緩慢，虱目魚上市期普遍延後半個月以上，增加飼料、電費與人工成本，致利潤降低，甚至可能虧本。

白蝦因缺乏雨水刺激，難以脫殼致成長變慢，目前五十尾一台斤規格一百六十元起跳，創歷史新高，但絕大多數漁民都沒蝦可賣，嘆「看得到吃不到！」

文蛤養殖漁民顏金鐘說，文蛤池鹽度一般約三度，但因太久沒下雨，艷陽高照、蒸發旺盛，目前鹽度逾四度，文蛤根本長不大。

縣府提醒注意溶氧供給

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成說，最近陽光強烈，藻類生長旺盛，晚上會與水產生物競爭氧氣，養殖漁民須特別注意溶氧供給，溶氧量不足時，清晨易見魚隻浮頭，應增加水車打水，增加溶氧量，另為避免藻類過度繁殖及倒藻，應隨時注意水質管理。

張建成強調，養殖漁民如發現水質或水產生物有異常死亡情形，可善加利用家畜所水產動物疾病檢驗中心，透過科學儀器及專業獸醫師診斷，避免損失。