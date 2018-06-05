〈中部〉古坑山區溪流乾涸 恐衝擊生態

2018-06-05

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕降雨量不足水情吃緊，古坑山區多條溪流至今斷流，多位村民說，以前從沒見過到六月溪流還乾涸見底，造成棋紋鼓蟌、斯文豪氏赤蛙等生物數量減少，讓人憂心衝擊山區生態。

6月溪流仍斷流 50多年來首見

數月來降雨量不足，各地水情吃緊，雲林縣部分住戶用水上月底實施減壓供水，雖雲林水利會強調二期稻作灌溉水源無虞，但多數農民近來也為了一期作的灌溉水源疲於奔命。

雲林縣生態保育協會理事長吳登立指出，古坑山區旱象情況一樣嚴重，華山嵙角溪、華山溪斷流好幾個月，直到上週三山區下短暫雨後，嵙角溪終於有潺潺流水，但還是有多條野溪乾枯斷流。

吳登立表示，每年四至十月協會配合環保署、教育部舉辦環境教育體驗推廣活動，往年這時生態豐富、溪水豐沛，學生可體驗溯溪刺激感，今年因雨量不足，應該出現的物種延後出現或數量很少，直到上週三降雨後才現蹤，像嵙角溪才有的「棋紋鼓蟌」，其他還有弓背細蟌、樂仙蜻蜓、斯文豪氏赤蛙等。

吳登立說，過去溪流體驗時，多數學生享受溯溪戲水，今年因為乾旱學生意外更專注在溪流生態觀察，至於對於整體生態衝擊，還有待長時間觀察。

吳登立強調，極端氣候影響，旱象危機一年比一年嚴重，去年華山年雨量不比往年少，但集中在短時間的強降雨，他在山上生活五十多年，第一次看到六月山上溪流還斷流的景象。

縣府水利處長許宏博表示，今年截至目前降雨情況不佳，山區現階段民生用水供應還算穩定，雖目前南海有熱帶擾動，但是否會影響台灣，甚至帶來及時雨，仍有待觀察，請民眾仍要節約用水。