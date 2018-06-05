〈中部〉水湳轉運中心 交通局：年底施工

2018-06-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府打造南北轉運中心，多位市議員昨在交通業務質詢分別關心水湳和豐原轉運中心進度，並質疑進度緩慢。市府交通局長王義川表示，水湳轉運中心年底施工、二○二二年底啟用；豐原轉運中心則預計十一月底完成設計、明年六月動工，二○二一年完工。

市議員陳淑華說，水湳區段徵收各項建設陸續進行，唯獨水湳轉運中心遲遲沒有進度，既然招商有難度，交通局就要展現執行力，儘早規劃四十億元自辦，萬一難產恐影響台灣大道、中清路整體交通，也辜負當地民眾期盼。

市議員翁美春、張瀞分則表示，豐原轉運中心說要結合轉運站與停車場共構，計畫卻一變再變，這幾年轉來轉去沒有確實進度，究竟轉到哪裡去？張瀞分要求交通局把設計圖拿出來，清楚交代目前的推動進度。

市府今年將追加工程預算

王義川說，市府今年將先追加水湳轉運中心工程預算，年底動工，同時積極爭取編列近四十億元主體工程款，完工後將做為全國公共運輸南來北往的轉運樞紐，整合雙港捷運、市區公車、國道客運，提供無縫轉乘的服務。

豐原轉運中心 明年六月動工

他又說，豐原轉運中心是多目標建築，正辦理規劃設計，原本預計年底設計好、明年就能動工，但因為遇到花博需要配合接駁使用，因此不能動工挖掘，工程預計明年六月動工，二○二一年十二月完工，市府明年編列相關預算。